أسهل واسرع طريقة لتنظيف الكرشة والممبار وام الشلاتيت فى 3 ثوانى بمكون سحرى موجود فى كل بيت هيفور السواد

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عمر شويل - جدة أسهل واسرع طريقة لتنظيف الكرشة والممبار وام الشلاتيت فى 3 ثوانى ، الكرشة هي أعضاء الذبائح المسموح لنا بأكلها، وهناك الكثير من الأشخاص الذين يحبون تناولها وتحضيرها بكثير من الطرق المختلفة، كما أنها مفيدة للصحة ومليئة بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم، ولكنها تبحث دائماً عن طرق تساعدها في تنظيف الكرشة بشكل جيد جداً، فالسيدات تحب أن تصبح نظيفة وخالية من الشوائب والدهون العالقة بداخلها، ومن خلال متابعة السطور القادمة سوف نقدم لكم أسهل طرق تنظيف الكرشة في البيت.

أسهل واسرع طريقة لتنظيف الكرشة والممبار وام الشلاتيت فى 3 ثوانى

يوجد كثير من الطرق الذي يمكن أن تستخدم لتنظيف الكرشة وجميعها طرق آمنة جداً ولا تأثر عليها ومنها التالي:

طريقة تنظيف الكرشة بالخل

الخل من المكونات الطبيعية التي تقضي على الجراثيم والبكتيريا والفيروسات ويعد من أفضل المكونات التي تستخدم عند تنظيف الكرشة ويتم استخدامه بهذه الطريقة:

قومي بتسخين الماء وأضيفي لها الملح والخل وانتظري حتى تغلي جيداً.

بعدها يتم وضع الكرشة في الماء حتى تغلي مرتين على الأقل.

ثم يتم إزالة الجزء الأسود بواسطة السكين حتى أن تصبح باللون الأبيض.

ثم ضعي في لتر من الماء ملعقة من البكينج صودا وضعي بها الكرشة وانتظري 10 دقائق.

ثم يتم البدء برفع الكرشة من الماء واغسليها جيداً بالدقيق بعدها يمكن أن تقومين بطهيها وأنت متأكدة من أنها نظيفة تماماً.

طريقة تنظيف الكرشة بملح الليمون

قومي بتنظيف الكرشة تحت الماء لكي تتخلصين تماماً من كافة الترسبات البسيطة الموجودة بها، ثم يتم وضع قدر على النار ضعي به الماء وتركيها تغلي ثم يضاف لها 4/1 كوب ملح الليمون وغمري بداخل الماء الكرشة بعد تقطيعها وتركيها في الماء حتى تبرد، يتم غسل الكرشة مرة أخرى تحت الماء باستخدام اليد ونظيف قطعة الكرشة واحدة تلو الأخرى باستخدام فرشاة للتخلص من الرواسب بكل سهولة.

طريقة تنظيف الكرشة بيكربونات الصوديوم

عليك سيدتي بتقطيع الكرشة لقطع صغيرة واغسليها تحت الماء الجاري لعدة دقائق، بعد ذلك قم بتجهيز مقدار من الماء المغلي ويضاف له ملعقة كبيرة من البيكربونات الصوديوم بعدها توضع قطع الكرشة بالماء وقلبيها جيداً وتركيها لمدة 15 دقيقة لكي تزيل الرواسب المتراكمة بها، انشلي قطع الكرشة من الماء وابدئي في غسلها تحت الماء الجاري وفركيها جيداً بواسطة فرشاة.