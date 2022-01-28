زيت الطعام المستعمل كنز في بيتك.. تعالي أقولك تستفيدي منه ازاي.. مشروع هيكسبك دهب

زيت القلي المستعمل في البيت له استخدامات عديدة

‏عادة يتم التخلص من زيت القليل موجود في المنزل بعد الانتهاء من استخدامه ‏وذلك بسبب وجود رائحة كريهة له كما أنه يكون مليء بالزيوت ودهون التي تم الحصول عليها من قلي الطعام ‏ولكن ‏يمكن جمع زيت للقلي بكميات كبيرة و استخدامها في العديد من الأشياء الأخرى من خلال هذا المقال سنتحدث عن العديد من الاستخدامات التي يمكن الحاجه إلى زيت القلي فيها ‏ويمكن الابتعاد تماما عن استخدام زيت القلي والتخلص منه في أحواض المطبخ ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن العديد من الاستخدامات التي نحتاج إلى زيت القليل فيها.

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استخدمت زيت للقلي

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هناك العديد من الاستخدامات التي يمكن الحصول عليها من خلال تجميع زيت القلي ‏بكميات كبيرة في المنزل هذه الاستخدامات هي:

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الاستخدام الأول الذي يمكن الحصول عليه من زيت للقلي أن هناك العديد من الهيئات التي تقوم بجمع زيت القليل من المنازل مقابل بعض المال و يقومون بإعادة تدوير هذا الزيت واستخدامه كوقود المصانع و العمليات الصناعية الكبيرة.

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‏ يمكن استخدام زيت للقلي أيضا في صناعة الصابون السائل وصابون اليدين في المنزل من خلال بعض الخلطات التي تستخدم زيت للقلي حتى نحصل على الصابون السائل.

استخدامات أخرى لزيت للقلي

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هناك بعض الاستخدامات الأخرى التي نحتاج فيها إلى زيت للقلي وهي:

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