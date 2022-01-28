نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طريقة لتلميع العفش الخشب بمكونات طبيعية منزلية وهتلاحظي الفرق من أول مسحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تلميع العفش الخشب، يعد الخشب جزء أساسي في منازلنا حيث يدخل في صناعة الأثاث والمطابخ والأبواب والأرضيات الخشبية والطاولات والكنب مما يعرضه للأوساخ والأتربة، ونقوم بالبحث عن طريقة تلميع العفش الخشب بوصفات من المنزل بدون مواد كيميائية حيث لا يعرض الخشب إلى التشقق والتقشير والتلف وتغيير لونه، ويوجد عدة طرق مختلفة لتلميع العفش الخشب من مواد متوفرة في المنزل لكي تحافظ على جودة الخشب ولونه، ويمكن عرضها في هذا المقال.

طريقة تلميع العفش الخشب

العفش الخشب من قطع الأثاث التي تعطي المكان قيمة ورونق خاص، ويمكنك المحافظة على لون ولمعة الخشب بوصفات طبيعية، ومكونات متوفرة في المنزل نظراً لغلاء أسعار ملمع الخشب.

تلميع القطع الخشبية بزيت الزيتون والخل

يمكن اللجوء لطرق طبيعية من مكونات متوفرة في منازلنا حتى لا تعرض الخشب إلى بهتان لونه وتشققه وضياع بريقه، والطرق كالتالي:

المكونات:

كوب من زيت الزيتون.

ربع كوب من الخل الأبيض.

زجاجة رذاذ.

الطريقة:

إخلطي زيت الزيتون مع الخل الأبيض جيداً. ضعيها في زجاجة الرذاذ. رشي على قطعة قماش قطنية، ولمعي الخشب. قومي بتجفيف الخشب بقطعة قماش قطنية جافة.

تلميع القطع الخشبية بكوب شاي

يمكن إستخدام الشاي ملمع للخشب، والطريقة كالتالي:

المكونات:

كوب ماء مغلي.

ملعقتين من الشاي الجاف.

زجاجة رذاذ.

قطعة قماش قطنية.

الطريقة:

ضعي الشاي في كوب الماء. إتركيه يبرد تماماً. ضعيه في زجاجة الرذاذ. رشي على قطعة القماش، وقومي بتلميع الخشب. جففي الخشب بقطعة قماش قطنية جافة.

تلميع الخشب بالجاز

يمكن إستخدام الجاز كملمع رائع، والطريقة كالتالي:

المكونات:

كمية من الجاز.

زجاجة رذاذ.

قطعة قماش قطنية.

الطريقة:

ضعي الجاز داخل زجاجة الرذاذ، وقومي برش كمية على القماش، ولمعي بها الخشب. قومي بإعادة مسح الخشب بقطعة من القماش الجافة.

تلميع الخشب بالمايونيز

يعد المايونيز من الأطعمة التي يمكن إستخدامه في تلميع الخشب، والطريقة كالتالي:

المكونات:

ملعقة كبيرة من المايونيز.

وملعقة كبيرة من عصير الليمون.

قطعة قماش قطنية.

الطريقة: