شوف مهرجان تحطيم الأسعار من اكسترا بنصف الثمن ضمن عروض إكسترا لآخر الشهر Extra offers

تتوفر كثير من الخصومات المميزة العديدة من اكسترا السعودية Extra Ksa offers بمدن المملكة العربية السعودية، والتي تشمل منتجات مختلفة كالشوايات الكهربائية، وشوايات الحطب بأنواعها، وتنزيلات أخرى عديدة على أسعار مراوح السقف، والمراوح الجدارية، وخصومات أخرى عديدة على أسعار الكراسي، والمكانس، وعلى أسعار الشنط للسفر بأنواعهم، وخصومات أخرى منهم على أسعار إكسسوارات المنزل، وغيرهم من خصومات على أسعار آثاث المنزل، والمظلات، وكذلك خصومات أخرى على منتجات كثيرة، وتنزيلات متميزة عديدة.

عروض إكسترا ماركت Extra market بالمملكة العربية السعودية

تتوفر كثير من الخصومات الحصرية من اكسترا ماركت Extra market على أسعار: خصم خاص على سعر ترامبولين مع شبكة الحماية من ماركة هومز Homez، وخصم آخر منهم على سعر كرسي الشاطئ القابل للطي مع حامل قوارير من نفس الماركة المميزة باللون الأحمر والأسود، وباللونين الأخضر والأسود، وخصم آخر منهم على سعر ماكينة التنظيف بالضغط العالي من كلاس برو Class pro، وتنزيل آخر منهم على سعر شواية الباربكيو الصغيرة المحمولة.

تخفيضات خاصة عديدة من اكسترا هايبر ماركت Extra hyper market

تنتشر كثير من الخصومات الحصرية على أسعار كثير من المنتجات الحصرية المتعددة، ومنها: خصم خاص على سعر شواية الطهي من هومز Homez مع موقد تدفئة لتوليع الفحم 4 أرجل قابلة للطي مع غطاء تخزين، وخصومات أخرى منهم على أسعار شواية هوميز شواية الباربكيو باللون الأسود، وخصم آخر منهم على أسعار خصومات أخرى منهم على أسعار شواية الفحم مربعة الشكل مع رف جانبي مع 9 عجلات قوية جانبية مع تحكم بمستوى بارتفاع القدم، وخصم آخر منهم على سعر شنط السفر من ماركة ترافل بلس طقم مكون من ثلاثة قطع باللون الكحلي بأحجام 20،26،30 بتوفير 130 ريال سعودي.

خصومات عديدة من اكسترا هايبر ماركت Extra hyper market

نستكمل مع حضراتكم باقي عروض اكسترا ماركت Extra market بالمملكة العربية السعودية على أسعار طقم الشنط الأسود المكون من ثلاث قطع من ماركة Travel plus باللون الرمادي الغامق بمقاساتها المختلفة، وخصومات أخرى على باقي الشنط.