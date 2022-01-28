نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده وفر حتى نصف السعر على الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض بنده وفر حتى نصف السعر على الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية - ثقفني
مجلة عروض بنده الأسبوعية تقدم أقوى العروض على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بالإضافة إلى عروض قيمة على مجموعة مختارة من الهواتف الذكية وشاشات التلفزيون، وخصومات وتخفيضات تنافسية تصل حتى نصف السعر، هذا بالإضافة إلى مهرجان الجمال ومنتجات العناية الشخصية، وأقوى العروض على السلع الغذائية المتنوعة ومنتجات الأعلى جودة والتي سبق وذكرناها لكم بالتفصيل في مقال سابق من خلال موقع ثقفني،كما يمكنكم الإطلاع على كافة العروض المتاحة من خلال الموقع الرسمي لشركة بنده هايبر بنده، أو من خلال زيارة أحد فروع بنده المنتشرة حول المملكة العربية السعودية.
أقوى عروض بنده الأسبوعية للأدوات المنزلية وأجهزة المطبخ:
- مقلاة عميقة جرانيت مستر كوك متوفرة بمقاسين مختلفين، مقاس 26 سم بسعر 37 ريال سعودي بدلاً من 50 ريال، أما مقاس 30 سم متوفرة بسعر 47 ريال سعودي بدلاً من 61 ريال.
- طقم قدور جرانيت مع غطاء ستانلس ستيل من مستر كوك مكون من 15 قطعة بسعر 435 ريال سعودي بدلاً من 660 ريال.
- صينة مستطيلة من أوفن شيف مقاس 2.5 لتر بسعر 20.45 ريال.
- صينية مستطيلة أوفن شيف مقاس 3.75 لتر بسعر 25.45 ريال
- صينية مستطيلة مقاس 4.8 لتر بسعر 30.95 ريال.
- مقلاة الكريب عميقة جداً جرانيت من مستر كوك مقاس 35 سم بسعر 57.95 ريال.
- مقلاة الكريب جرانيت مستر كوك مقاس 45 سم بسعر 87.00 ريال بدلاً من 139.00ريال.
- طقم عشاء كامل من كوتايا مكون من 24 قطعة بسعر 129.00 ريال سعودي بدلاً من 273.00 ريال.
- مصفاه ستانلس ستيل صغيره Small وأنيقة بلون أبيض بسعر 23.00 ريال بدلاً من 36.50 ريال.
- مصفاه ستانلس ستيل وسط Medium وأنيقة بلون أبيض بسعر 28.00 ريال بدلاً من 46.00 ريال سعودي.
- وعاء لتحضير القهوة غير لاصقة مستر كوك مقاس 9 سم بسعر 13.00 ريال بدلاً من 17.00 ريال.
- وعاء لتحضير القهوة غير لاصق مستر كوك مقاس 10 بسعر 14.00 ريال بدلاً من 18.00 ريال.
- وعاء لتحضير القهوة غير لاصق مستر كوك مقاس 11 بسعر 15.00 ريال بدلاً من 21.00 ريال.
- قدر ضغط مستر كوك سعة 7 لتر بسعر 89.00 ريال بدلاً من 119.00 ريال.
- قدر ضغط مستر كوك سعة 9 لتر بسعر 99.00 ريال بدلاً من 135.00 ريال.
- قدر ضغط مستر كوك سعة11 لتر بسعر 125.00 ريال بدلاً من 169.00 ريال.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ