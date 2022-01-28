شوف عروض العثيم على الإلكترونيات من العثيم مول وخصومات على الأجهزة المنزلية othaim offers

عروض العثيم تتوالى في طرح خصومات التوفير لجميع العملاء، فلا تكف أسواق العثيم عن تقديم عروضها على مدار الأسبوع. ففضلا عن عروض العثيم الأسبوعية توجد عروض الطازج ليوم الاثنين وعروض الويك إند التي تختص بيومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. واليوم يعرض العثيم مول باقة متنوعة من أجود الخصومات على الأجهزة المنزلية، أواني الطهي والجوالات بالإضافة إلى اكسسوارات الجوال بأسعار ممتازة.

عروض العثيم

يقدم العثيم مول تخفيضات كبيرة على الإلكترونيات من هواتف ذكية وشاشات التلفزيون واكسسوارات الجوال.

احصل على جوال أيفون ١٣ برو ماكس سعة ٢٥٦ جيجا بايت مقابل ٥١٩٩ ريال سعودي. يتميز هذا الإصدار من أيفون بوجود معالج سداسي النواة Apple A 15 Bionic تكنولوجيا 5 نانو، سعة الرام 8 جيجا بايت. الكاميرا الخلفية رباعية بدقة تصوير مختلفة بالإضافة إلى كاميرا أمامية sl + 12 ميجا بيكسل.

اشتري جوال تكنو بي سي 1 مقابل 279 ريال، سعة الهاتف 32 جيجا، رام 6 جيجا يدعم شبكات الجيل الرابع.

احصل على جوال سامسونج أي 72 ريال بسعر 1489 ريال، سعة الهاتف 128 جيجا، مقاس الشاشة 6.7 بوصة، رام 6 جيجا يدعم شبكات الجيل الرابع، وسعة البطارية 5000 ملي أمبير.

سماعة أبل اير بودز سعر الحبة 449 ريال.

احصل على سماعات أبل أير بودز برو مقابل 699 ريال سعودي.

بدلا من 599 ريال يمكنك شراء شاشة أرو ال اي دي مقاس 32 بوصة بسعر 439 ريال.

اشتري شاشة ارو ال اي دي مقاس 40 بوصة مقابل 699 ريال سعودي بدلا من 849 ريال، واحصل على خصم بقيمة 150 ريال.

العثيم مول

قطاعة بصل السيف سعة 0.5 لتر بسعر 39 ريال بدلا من 69 ريال.

اشتري مكنسة هومر الكهربائية بسعر 169 ريال بدلا من 229 ريال بخصم قدره ستين ريال.

عرض على فرن أوكارينو الكهربائي سعة 45 لتر مقابل 399 ريال بدلا من 529 ريال.

اشتري ميكرويف السيف سعة 20 لتر بسعر 229 ريال بدلا من 319 ريال. واحصل على خصم تسعين ريال.

احصل على خصم بقيمة مائة وعشرين ريال سعودي عند طلب محضر الطعام مولينكس سعة 2.4 لتر مقابل 299 ريال بدلا من 419 ريال.

أسواق العثيم