شوف عروض هايبر بنده حتى 1 فبراير

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عمر شويل - جدة هايبر بنده ، باقة من العروض المتنوعة على منتجات هايبر بنده، يمتلك هايبر بنده قاعدة من العملاء موزعة بالمملكة العربية السعودية، يتم اضافة العروض بشكل أسبوعي متكرر، العروض سارية من 26 يناير الموافق 23 جمادى الثاني إلى 1 فبراير الموافق 29 جمادى الثاني، يمكنك شراء العروض بالذهاب إلى فروع أسواق هايبر بنده في جميع أنحاء المملكة أو من خلال المتجر الإلكتروني، نستعرض في هذا المقال عروض أسواق هايبر بنده للأسبوع 4 عروض نصف السعر ، قهوة ماي كاب 3 في 1 نسكافيه (30×20 جرام) + 10 أكياس بسعر 24.95 ريال بدلا من 44.95 ريال.

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هايبر بنده ، فوائد سكر ستيفيا، يساعد على فقدان الوزن بشكل ملحوظ بسبب السعرات الحرارية المنخفضة، يساعد في ثبات مستويات السكر لدى مرضى السكري والحفاظ على مستوى الانسولين والسكر في الدم، يعمل على خفض مستوى الكوليسترول الضار بالدم والزيادة من نسبة الكوليسترول الجيد، يحتوي على مذاق السكر بصورة طبيعية، محلي ستيفيانا (100×2.5 جرام) بسعر 22.95 ريال بدلا من 29.95 ريال.

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فوائد البامية المطحونة، تحتوي على مادة الليكتين التي تعمل محاربة مرض السرطان، تمتلك مجموعة من العناصر مثل المغنيسيوم والكالسيوم التي تساعد في تعديل مستويات السكر في الدم، يقوم حمض الفوليك في منع مضاعفات الجنين المحتملة أثناء الحمل، تعزز صحة البشرة ويقي من أشعة الشمس، تحتوي على الألياف التي تقوم الحد من مشاكل الجهاز الهضمي وتنظم حركة الأمعاء، تقوم العناصر الغذائية الموجود بداخلها بتحسين صحة الذاكرة، تعزز صحة كل من العين والجهاز المناعي، خضار داري 400 جرام بسعر 9.95 ريال.

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فوائد شوربة الخضار، تعمل على فقدان الوزن بسبب نسب الدهون والسعرات الحرارية المنخفضة، تحتوي على مجموعة من الألياف تقوم بالعمل على تسهيل عملية الهضم، الحد من الإمساك وانتفاخ البطن، يحتوي على نسبة عالية من الماء تعزز من صحة ونضارة البشرة، تساعد في محاربة الجذور الحرة التي تسبب ظهور علامات الشيخوخة لوجود مضادات الأكسدة، يعزز من صحة العظام والقلب، خضروات السنبلة 400 جرام بسعر 9.95 ريال بدلا من 17 ريال.