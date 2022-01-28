شوف عروض لولو ماركت حتى 1 فبراير

لولو ماركت ، مجموعة خصومات lulu market الاسبوعية، باقة من العروض المتنوعة بمناسبة الأسبوع الرابع، يقوم lulu market بتقديم أفضل المنتجات لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية، يتم أضافة كتالوج العروض بصورة أسبوعية، جميع العروض متوفرة في كافة الفروع داخل المملكة العربية السعودية، يمكنك شراء العروض بالذهاب إلى فروع لولو ماركت في جميع أنحاء المملكة أو من خلال المتجر الإلكتروني، العروض سارية من 26 يناير الموافق 23 جمادى الثاني إلى 1 فبراير الموافق 29 جمادى الثاني، أبو زهرة زيت دوار الشمس 3 لتر بسعر 24.95 ريال بدلا من 35.95 ريال.

أقوى عروض لولو ماركت

لولو ماركت ، فوائد الأفوكادو، يحتوي على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية والدهون التي تساعد في زيادة الوزن والتخلص من مشكلة النحافة، يقلل من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والشرايين وتقليل مستوى الكوليسترول الضار بالدم، يعمل على زيادة صحة البشرة الدهنية والعمل على محاربة علامات الشيخوخة المبكرة، يمتلك فيتامين ج الذي يقوم بحماية الخلايا وتكوين الكولاجين بسبب مضادات الأكسدة، افوكادو هاس جنوب أفريقي كيلو بسعر 16.45 ريال بدلا من 24.95 ريال.

تخفيضات لولو ماركت

فوائد التوت الأسود، يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على زيادة صحة الذاكرة والحماية من مرض الزهايمر، يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب عن طريق الحد من الصفائح الدموية، يساعد في خفض ضغط الدم من خلال الحد من مستوى الكوليسترول الضار، يعزز من الوقاية من السرطانات، يمتلك مجموعة كبيرة من الألياف التي تساعد في تقليل نسب السكر بالدم، يعزز من صحة كل من الجهاز الهضمي والجلد، توت أسود كلامشيل 170 جرام أمريكي بسعر 15.95 ريال بدلا من 24.50 ريال.

تنزيلات لولو ماركت

فوائد صلصة الطعام، يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة بسبب مضادات الاكسدة التي تقوم بمحاربة الجذور الحرة، تعزز من فرص عدم الإصابة بسرطان البروستاتا لوجود مادة اللايكوبين، تعمل على زيادة صحة كل من الأوعية الدموية والقلب، الحد من احتمالية الإصابة بحروق الشمس، تعزز صحة اللثة وتقلل النزيف، طماطم سعودي كيلو بسعر 1.95 ريال بدلا من 4.95 ريال.