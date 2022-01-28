شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصم 40% علي كل المنتجات العرض ساري حتى نفاذ الكمية

عروض اكسترا الأسبوعية، شركة اكستر تختص وتقوم ببيع كل الإلكترونيات المتواجدة والمتوافرة بالأسعار الممتازة والكبيرة والرائعة من أجل تناسبها مع المقيمين والأشخاص بالمملكة العربية السعودية، وكذلك يتم تواجد في شركة اكسترا كل الأجهزة المنزلية التي يتطلبها ويرغب بها كل بيت بالمملكة العربية السعودية، حيث أن شركة اكسترا تكون شركة مساهمة دخلت للسوق المالي بالمملكة العربية السعودية بشهر ديسمبر آخره في سنة 2018، وكذلك تقوم ببيع الكاميرات وهواتف الجوال مع أشياء أخرى.

عروض اكسترا الأسبوعية خصومات وتخفيضات العام الجديد تصل إلي 60%

عروض اكسترا الأسبوعية

تكون شركة اكسترا متواجدة بالمملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الشركة تكون من ضمن الشركات المستمرة من أجل طرح وعرض وتقديم أكبر وأروع العروض ومعها الخصومات القوية والمذهلة، حيث أن شركة اكسترا قد قامت بطرح وتقديم وعرض تلك الخصومات ومعها أكبر وأقوى العروض من أجل توافرها وتواجدها بأسعار متناسبة مع جميع المواطنين والأفراد في السعودية، وكذلك فإن شركة اكسترا تختص في بيع جميع الإلكترونيات وهذا عن طريق التجزئة مع الأجهزة المنزلية.

عروض اكسترا السعودية

خصومات اكسترا الشهرية آيدياباد من النوع لينوفو 1 سيليرون آن 4020 حجم الشاشة 14 بوصة سعة 128 جيجا بايت 4 جيجا باللون الرمادي يكون بسعر 1299 بدلًا من 1499 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات اكسترا اليوم آيديا سنتر من النوع لينوفو كور اي 5 سعة 512 جيجا بايت 8 جيجا اس اس دي حجم الشاشة 23.8 بوصة تعمل باللمس باللون الأسود تكون بسعر 3399 بدلًا من 3749 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تنزيلات اكسترا اليومية سعر شاشة الألعاب من النوع إتش بي حجم 27 بوصة فائق الدقة باللون الأسود تكون 1079 بدلًا من 1199 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات اكسترا الأسبوعية