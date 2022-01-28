طريقة عمل فحص كورونا المنزلي بنتائج مضمونة

ننشر لكم طريقة عمل فحص كورونا المنزلي والحصول على نتائج مضمونة، خاصة مع نزلات البرد المتتالية وحدوث حالة من الشك فيما يخص فحص كورونا، بين إيجابية وسلبية المسحات، ننقل لكم طريقة سهلة من أجل عمل فحص كورونا بالمنزل والحصول على نتائج مضمونة والأدوات التي نحتاجها من أجل عمل فحص كورونا بطريقة مثالثة.

طريقة عمل فحص كورونا المنزلي

يمكن عمل فحص كورونا المنزلي من خلال جهاز اختبار أو مسحة أنفية او محلول منظم أو من خلالهما.

طريقة الاستعمال

يتم تجهيز أنبوبة اختبار ونقوم بوضع محلول داخل الأنبوبة حتى العلامة الموضحة، ونقوم بأخذ مسحة أنفية والتأكد من التحريك بشكل دائري لخمس مرات في كلتا الجهتين، ونقوم بوضع المسحة الأنفية داخل أنبوب إختبار وتحريكها بشكل دائري ووضع خمس قطرات في المكان المحدد داخل جهاز الاختبار وننتظر ظهور النتائج لمدة 15 دقيقة.

طريقة نتائج فحص كورونا المنزلي

تظهر عدة نتائج محتملة بعد القيام بعمل تحليل وفحص كورونا المنزلي.

حال ظهر خط واحد باللون الأحمر في النقطة C، هنا النتيجة تكون سلبية وتعني أن الشخص غير مصاب بفيروس كورونا.

حال ظهر خطين باللون الأحمر في المنطقة T/C وقتها تكون النتيجة إيجابية وتعني أن الشخص مصاب بفيروس كورونا، وقتها يجب عمل فحص PCR ووقتها يجب التواصل مع الطبيب من أجل ترشيح الدواء المناسب والعناية الطبية اللازمة والمتابعة القوية له.

حالات فحص كورونا المنزلي

يمكن فحص كورونا المنزلي السريع أن يكون مفيدا خاصة لمن: