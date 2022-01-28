شوف عروض ساكو Saco اليوم أثاث داخلي متجر ساكو عروض السعودية

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عمر شويل - جدة أجدد عروض ساكو saco اليوم أرخص عروض اثاث داخلي من متجر saco، وعروض بداية العام في المملكة السعودية أوفر بخصومات مذهلة من ساكو السعودية، وتضم العروض مجموعة متنوعة من قطع الأثاث الداخلي التكاملية بلمسات أنيقة وعصرية، والتي تتوفر بتصميمات حديثة وعصرية وعملية، فيضمن معرض ساكو لمستلزمات المنزل العصرية جودة القطع المعروضة بأقل سعر للمنتج، ويتيح المتجر لعملاء التسوق أون لاين خدمات الشحن والتوصيل إلى جانب خدمات التقسيط، والتي تسهل على العملاء إتمام عملية التسوق بأقل مجهود ووفقًا لما يتناسب مع الإمكانيات المتاحة، وإليكم تفاصيل العروض فيما يلي.

عروض ساكو اليوم في السعودية

تضم العروض طاولات المكاتب العصرية والتي تبدو كأنها أحد قطع الديكور القابلة للتعديل بتصميمها العصري الجذاب، كما أنها تتسم بالعملية فهي قابلة للتنقل من مكان لأخر مما يتيح للعميل الفرصة للتجديد من تصميم الديكور الداخلي للغرف، وتناسب المكاتب الغرف ذات المساحات الصغيرة، فهي أنيقة وعملية كما أنها تصلح لأجهزة الحاسوب المخصصة للألعاب وغيرها من اكسسوارات الكمبيوتر وملحقاته.

طاولة كمبيوتر بإطار معدني بسعر 399 بدلًا من 499 ريال.

مكتب كمبيوتر بسعر 249 بدلًا من 299 ريال.

طاولة كمبيوتر بسعر 699 بدلًا من 899 ريال.

اثاث داخلي ساكو

لا تخلو تصميمات الديكور الداخلي من وحدات الإضاءة كعنصر أساسي من عناصر الديكور، والتي تضفي المزيد من الدفء إلى تصميمات الديكور العصرية، ومما لا شك فيه أنها تساعد على الاسترخاء وتوفر أجواء هادئة مليئة بالسلام لتجعل من المنزل أكثر الأماكن التي يحظى فيها الشخص بالسكينة والهدوء، وتوفر تخفيضات ساكو أنواع مختلفة من وحدات الإضاءة الأرضية وإضاءة الطاولات، إلى جانب الإضاءة المكتبية بأسعار مناسبة.

مصباح أرضي مزود بقائم ثلاثي من الخيزران بسعر 129.75 ريال.

مصباح طاولة معدني مزود بمفتاح يدوي 40 وات بسعر 99.75 ريال.

تخفيضات ساكو

يضم كتالوج ساكو الجديد تصميمات مختلفة من الستائر العصرية والتي تتسم بالعملية والخامات ذات الجودة الممتازة، بالإضافة إلى وحدات الديكور العملية كالأرفف الجدارية الفردية أو مجموعة الأرفف المخصصة للزوايا، والتي تعمل كديكور عصري وتضفي لمسات أنيقة على قطع الأثاث الداخلي من ساكو، كما أنها تعد أحد الحلول العملية بأرخص الأسعار.