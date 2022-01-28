شوف عروض العثيم الأسبوعية على السلع الغذائية بأقل الأسعار

عروض العثيم الأسبوعية تتسم بالتنوع والتميز دائماً وخلال هذا الأسبوع يقدم المول خصومات كبيرة على المقاضي الشهر تحت عنوان يا بلاش. تتنوع الأصناف المعروضة هذا الأسبوع ما بين الأغذية المعلبة والسلع التموينية الأساسية. يمكنك أن تطلب كافة مقاضيك الشهرية بأسعار تنافسية من أي فرع من فروع أسواق العثيم إبتداءاً من يوم الأربعاء 26 يناير وحتى يوم الثلاثاء وتوفير المزيد من الريالات.

عروض العثيم الأسبوعية

وفر حتى 29% من ثمن السكر مع سكر الأسرة كيس وزن 10 كيلو بسعر 24.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال مع العلم أن الكمية المصرح بها لكل عميل كيس واحد فقط. وفي حالة رغبة العميل شراء كمية أكبر يتم احتسابها بالسعر الأصلي خارج العرض.

احصل على خصم بقيمة 24 ريال عند شراء كيس أرز أبو كاس مزة بسمتي هندي وزن 10 كيلو، مع الأخذ في الاعتبار أن الكمية المسموحة لكل عميل 2 كيس فقط. سعر الكيس داخل العرض 59.95 ريال بدلاً من83.95 ريال.

اشتري كرتون دجاج ساديا بدون أحشاء مجمد يحتوي الكرتون على 10 حبات وزن الحبة 1000 جرام مقابل 128.95 ريال بدلاً من 148 ريال.

أسواق العثيم

صابون تايد مركز أصلي وزن الكيس 7 كيلو جرام بسعر 51.95 ريال بدلاً من 97.95 ريال قيمة الخصم 46 ريال سعودي.

زيت نور دوار الشمس 2 × 1.5 لتر + 500 مل سعر الربطة 35.95 ريال بدلاً من 48.95 ريال.

ربطة من جبن نادك كاسات كريم أو شيدر 2× 500 جرام بسعر 19.95 ريال بدلاً من 23.95 ريال.

احصل على ثلاث حبات من لحم تونة خفيف تريفا وزن الحبة 170 جرام مقابل 9.95 ريال بدلاً من 14.85 ريال.

العثيم مول

أرز وايت سوان كالروز وزن 5 كيلو جرام سعر الكيس 26.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال.

اشتري علبة من شابورة شرائح زيت زيتون واحصل على الثانية مجاناً مقابل 10.50 ريال بدلاً من 21 ريال.

مقابل 11.95 ريال بدلاً من 18.52 ريال احصل على شاي خدير أسود 100 كيس.

وفر حتى 45% عند شراء برطمان وزن 500 جرام من عسل الشفاء الطبيعي.

سمن الزبدة النقي المراعي عبوة وزن 400 جرام بسعر 21.95 ريال للحبة بدلاً من 25.95 ريال.

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