شوف عروض لولو ماركت lulu منتجات الجمال والأواني المنزلية والمنظفات

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عمر شويل - جدة خلال فصل الشتاء تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، ويقل معه نسبة شرب المياه مما يؤدي إلى جفاف البشرة وتشققها، لذا تحتاج إلى عناية خاصة والترطيب لمقاومة عوامل الطقس القاسية، من استخدام كريمات البشرة، التى تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمرطبات، كذلك الشعر تهاجمه القشرة في هذا الوقت من العام، توفرعروض لولو ماركت lulu تخفيضات مذهلة على منتجات الشعر والبشرة والجسم، من أجود الأنواع والماركات العالمية، بجانب المنظفات الفعالة في القضاء على الجراثيم والميكروبات للحفاظ على صحة الأسرة من الأمراض.

عروض لولو ماركت lulu منتجات الجمال

دوف شركة عالمية في مجال التجميل، تقدم منتجات متعددة للعناية بالبشرة والجسم من كريمات ولوشن، للاستخدام اليومي لعناية فائقة ومستمرة للوقاية من تجاعيد والجفاف سعر الكريم حجم 250 مل 10،45 ريال فقط، فازلين من أقوي أنواع المرطبات التى لا يخلوا منزل منها مفعولة كالسحر، سعر مرطب الجسم 21،95 ريال.

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قشرة الشعر من الأمور المحرجة التى نتعرض لها في فصل الشتاء، المنتج الذي أثبت فاعليته في القضاء عليها من الاستخدام الأول بأقل مجهود هو شامبو هيد آند شولدرز منذ عشرات السنوات في الأسواق، ومازال الأفضل سعر المنتج سواء الشامبو أو البلسم وزن 400 جم ب 12،90 ريال.

لولو منتجات البشرة

أول خطوة في روتين البشرة اليومي هو الغسول، يجب غسلها جيداً لتخلص من الشوائب، والحصول على بشرة نظيفة لتطبيق باقي الخطوات، والشعور بالانتعاش والترطيب على مدار اليوم هيمالايا من الأنواع الممتازة عرض 2 عبوة بسعر واحدة ب 33،90 ريال، تعقيم اليدين من الأمور الهامة لتجنب الإصابة بالفيروسات يجب أن يوجد في كل حقيبة عند الخروج من المنزل، معقم جل نونو حجم 100 جم مناسب لذلك ب 9،90 ريال.

لولو عروض الأواني المنزلية

للمزيد من الرفاهية، وسهولة أعداد أشهي الوجبات المنزلية خلال وقت قياسي، وبنتيجة تشبه المطاعم يساعد على ذلك شراء الأواني التي تجعل الطهي أكثر متعه، للحصول على المشويات اللذيذة بشكل صحي وبدون فحم يتوفر مقلاه مزدوجة انتاج السيف سعر الحبه ب 129 ريال، طقم أواني رائع مكون من 16 قطعه مجموعة متكامله انتاج برستيج ب 379 ريال.