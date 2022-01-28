نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الجديدة على الألبان والأجبان الطازجة هذا الأسبوع في المقال التالي
عروض العثيم السعودية 27 يناير 2022، عروض هايبر العثيم السعودية لشهر يناير بمناسبة العام الجديد من أهم الموضوعات التي يبحث عنها العديد من المقيمين في المملكة العربية السعودية، وذلك لأن أسواق عبدالله العثيم يقدم مجموعة من العروض بشكل أسبوعي وتكون جمال عروض مميزة للغاية وخلال هذا المقال سيكون الحديث عن العروض التي تقدمها هايبر العثيم وإذا كنت من من يتم لهذا الموضوع فعليك بمتابعة السطور القادمة.
عروض العثيم لمقاضيك الشهرية والتخفيضات من الآخر.. يا بلاش
أسواق عبد الله العثيم السعودية
أسواق العثيم مول مجموعة من الأسواق والمراكز التجارية التي تم انشاء بواسطة رجل الأعمال السعودي عبد الله صالح العثيم وقد قاموا في تأسيسها خلال أواخر السبعينات وكان أول فرع في مدينة الرياض، وكان فرع صغير ولكن سرعان ما تقدم وأنجح وأصبح من أكبر المراكز التجارية وأصبح الآن له فروع كثيرة في جميع أنحاء المملكة.
أحدث عروض العثيم الاسبوعية السعودية
يقدم أسواق العثيم مجموعة متميزة من العروض بشكل أسبوعي وخلال السطور القادمة نعرض لكم بعض العروض التي تقدمها أسواق العثيم هذا الأسبوع في ما يأتي:
- عروض العثيم اليوم الاثنين 4 حبات ارز السنبلتين مزه هندي حجم الحبه 10 كيلو جرام بسعر 228 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم 4 حبات رز المها حجم العبوه 10 كيلو جرام بسعر 228 ريال سعودي.
- عروض العثيم الالكترونية جبن كرافت شيدر علب سعر الكرتونة 260 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم كرتونة جبنة كرافت شيدر علب سعر الكرتونة 217 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين جبنه كرافت اصليه كاسات سعر الكرتونة 144 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم كرتونه جبنه بوك بيضاء كاسات سعرها 124 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم جبنه بيضاء كاسات سعرها سعر الكرتونة 83 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم شبيه قشطه بوك سعر الكرتون 120 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب كريمة دريم ويب موازينه سعر الكرتونة 110 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم فول كاليفورنيا مكسور سعر الـ 49 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده زيت نور دوار الشمس سعر الكرتونة 98 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم كرتونة زيت هالي للطبخ سعر 80 ريال سعودي.
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