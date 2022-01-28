شوف عروض لولو هايبر تقدم أقوى كرنفال نهاية الشهر على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بخصومات مذهلة LULU Hyper

عروض لولو هايبر تنفرد بأقوى وأكبر كرنفال يسمى بكرنفال نهاية الشهر وذلك لاحتوائه على مجموعة كبيرة أو لنطلق عليها باقة كبيرة من أفضل الأنواع والمنتجات حيث تمتلك شركة لولو بمناسبة نهاية الشهر تشكيلة كبيرة وجميلة من مختلف الأجهزة سواء أكانت أجهزة إلكترونية من شاشات وهواتف أو أجهزة كهربائية كلها لا غنى عنها في أي بيت. كل هذا وأكثر سوف نعرضه بشكل واف في هذا المقال.

أقوى عروض لولو هايبر على الأجهزة الإلكترونية بخصومات مذهلة

تقدم لولو لعملائها أفضل المنتجات من الشاشات الإلكترونية وكذلك عن أسعارها المناسبة التي تناسب الجميع تحت شعار كرنفال نهاية الشهر.

خصم 730 ريال على شاشة تي سي ال، تلفزيون ذكي بدرجة وضوح عالية الجودة 4K. كما أ، الشاشة مدعمة بنظام أندرويد، ومقاس الشاشة 50 بوصة، ومزود بخاصية الواي فاي، ومنفذ يو اس بي. بسعر 1799 ريال بدلاً من 2529 ريال سعودي.

وفر 4300 ريال على شاشة سامسونج، مزود بشاشة كيو ليد، تلفزيون ذكي، ومزود بخاصية الواي فاي، ومنفذ يو اس بي. كما أن دقة وضوح الشاشة 4K، ومقاسها 65 بوصة. بسعر 5199 ريال بدلاً من 9499 ريال سعودي، كما يتوفر لديهم خدمة التوصيل المجاني.

تخفيضات كرنفال لولو الأوفر على أجهزة اللاب توب والاكسسسوارات

لعشاق الألعاب احصل على خصم 100 ريال على جهاز ديل نوت بوك، بمعالج كور أي 5، من الجيل العاشر، ومزود بثلاث منافذ يو اس بي. أما شاشة العرض حجمها 15.6 بوصة، بينما دقة الكاميرا الأمامية للاب HD اتش دي، ومزود بالواي فاي، والبلوتوث، ونظام التشغيل و ويندوز 10. أمام بالنسبة لمساحة الرامات فهي 8 جيجا بايت، وذاكرة التخزين الداخلي سعتها 256 جيجا بايت اس اس دي. بسعر 3699 ريال بدلاً من 3799 ريال سعودي.

توشيبا سماعة للرأس للألعاب باللون الأزرق، بسعر 149 ريال بدلاً من 345 ريال سعودي، ووفر 196 ريال.

عروض لولو هايبر القوية على الأجهزة الكهربائية الكبيرة والصغيرة

خصم 100 ريال على قلاية هوائية من ايكون بسعة 3.5 لتر، متوفر بألوان متنوعة، بسعر 199 ريال بدلاً من 299 ريال سعودي.