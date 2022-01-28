بحبه بطاطس وكوب نشا اصنعي الشيبسي السحري بدون أي مواد حافظه مشروع مربح واحفظيه لمده سنه كامله

البطاطس الشيبسي المقرمش من أكثر الوجبات التي يقبل عليها الصغار والكبار، ونظراً لهذا الاقبال تبحث الأمهات عن طريقة سهلة وبسيطة تستخدمها لعمل البطاطس الشيبسي في البيت بدلاً من شراء الجهاز الذي يكون ملئ بالمواد الحافظة المضرة جداً للصحة وتكون سبب في إصابة الأطفال بالأمراض المختلفة، نحن سوف نقدم إليكم أسهل طريقة لعمل البطاطس الشيبسي المقرمش.

طريقة عمل البطاطس الشيبسي المقرمش

البطاطس من أفضل النباتات التي تحتوي على عناصر غذائية مهمة جداً للصحة، لذا ترغب الأمهات في تحضيرها بطرق متنوعة فيوجد العديد من الطرق الذي يمكن لكل ربة منزل أن تستخدمها عندما ترغب في تحضير البطاطس المقرمش بكل أنواعه اللذيذة والشهية وسزوف نستعرض لكم واحدة من هذه الطرق البسيطة منها:

طريقة عمل بطاطس شيبسي بالنشا

تعتبر واحدة من أسهل الطرق الذي يمكن الاعتماد عليها عند عمل بطاطس شيبسي في البيت مثل الجاهز تماماً، فقط عليك سيدتي أن تقومي بإحضار المكونات التالية:

المكونات:

2 حبة بطاطس حجم كبير. 1 ملعقة كبيرة ملح. 2/1 كوب نشا. 3 كوب ماء.

طريقة التحضير: