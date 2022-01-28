شوف أقوى عروض العثيم أسعار الويكند المجنونة وبنصف السعر على مختلف الأجهزة لا تفوتها

عروض العثيم تقدم كبرى عروضها المجنونة على مختلف المنتجات والأجهزة بأسعار مجنونة. حيث تعمل متاجر العثيم على إسعاد عملائها بتقديم عروض إضافية لأيام الويك إند وهي يومي الجمعة والسبت بأسعار مجنونة تحت شعار من الأخر يا بلاش على الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية والكهربائية لا تفوتها.

عروض العثيم على الأجهزة الإلكترونية بخصومات مجنونة

عرض العثيم المجنونة تقدم أفضل وأشهر الماركات بأسعار جنان على الهواتف الذكية والشاشات الإلكترونية لا تفوتها.

احصل على جوال أيفون 13 برو ماكس الجديد، بذاكرة داخلية بسعة 256 جيجا بايت، بسعر 5199 ريال سعودي.

سماعة أبل اير بودز برو، للحبة بسعر 699 ريال، متوفر باللون الأبيض.

خصم 160 ريال على شاشة أرو ال اي دي، بمقاس 32 بوصة، تلفزيون ذكي، ومنفذ يو اس بي. بسعر 439 ريال بدلاً من 599 ريال سعودي.

اشتري هاتف تكنو بي سي 1، بشاشة مقاس 6 بوصة، وشبكة 4G من الجيل الرابع، وبطارية سعتها 5000 مللي أمبير. كما أن مساحة الذاكرة الداخلية 32 جيجا بايت، والعشوائية 2 جيجا بايت رام، ويعمل الجهاز بنظام التشغيل أندرويد. فقط بسعر 279 ريال سعودي.

احصل على هاتف سامسونج اي 72، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 11، ومقاس شاشة العرض 6.7 بوصة. الهاتف من الجيل الرابع، ويحتوي على بطارية سعتها 5000 مللي أمبير. أما سعة الذاكرة العشوائية 6 جيجا بايت رام، والداخلية بمساحة 128 جيجا بايت. بسعر 1489 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم المجنونة للويك آند على السلع الغذائية

بمناسبة فصل الشتاء اشتري كيلو من الكلمنتينا، بسعر 3.95 ريال بدلاً من 4.95 ريال سعودي.

خصم 2 ريال على فلفل أصفر أو أحمر يمكنك استخدامه في تحضير الشاورما او البيتزا، بسعر 7.95 ريال بدلاً من 9.95 ريال سعودي.

وفر 10 ريال على لحم عجل بلدي بدون عظم، يتميز اللحم بأنه طازج، سعر كيلو 47.95 ريال بدلاً من 57.95 ريال سعودي.

للحصول على الكثير من الفوائد الهامة للجسم أنصحك بشراء تمر سوبر منيفي، بوزن 1 كيلو جرام. بسعر 6.95 ريال بدلاً من 8.95 ريال سعودي.

اشتري زيت ليزا بلاستيك، بوزن 2.9 لتر،للحبة بسعر 24.95 ريال بدلاً من 32.95 ريال ووفر 8 ريال.

أسعار العثيم المجنونة من الأخر يا بلاش على الأجهزة الكهربائية والمنزلية