حل مشكلة الجلد المقشر والجاكيت المقطوع خلطة سحرية هترجع الجاكت القديم جديد

يعتبر الجاكيت الجلد من أهم قطع الثياب الذي تكون موجودة داخل الخزائن سواء للرجال أو الفتيات فهو مهم جداً في فصل الشتاء، كما أنه يشير إلى الأناقة والجمال وعندما يتعرض للاتساخ أو يتضرر الجلد ويظهر به بعض التشققات وبذلك لا يتم ارتدائه مرة أخرى، ولكن هناك بعض الخلطات التي يمكنها معالجة تلك الأمور، وإليك سيدتي أفضل خلطة سحرية تساعد على استرجاع الجاكت القديم جديد مرة أخرى.

خلطة سحرية ببلاش هترجع الجاكت القديم جديد

لكي يكون باستطاعة كل شخص إصلاح واسترجاع الجاكيت الجلد القديم جديد مرة أخرى بعدما تعرض إلى التلف، يجب أن تقومين بتنفيذ تلك الخلطة السحرية التي تتلخص خطواتها في التالي:

في البداية يجب أن تجلبين فرشاة جافة للتخلص من الشوائب الموجودة به أو إزالة بقايا الجلد. ثم تأتين بسكينة تستخدمينها في فرد اللاصق الخاص بالجلد وابدئي في فرده فوق الشق. يجب الضغط عليه بشكل جيد ثم يترج حتى يجف تماماً لليلة كاملة. بعدها عليك بإحضار فرشاة تلميع الأحذية والبدء في تلميع الجاكيت بواسطة صابونة السرج وهي صابونة مصممة للحفاظ على السرج. بعد تنفيذ كل ذلك احضري زينت المنك وضعي منه القليل بالشقوق والنقر عليها جيداً حتى أن تصبح الشقوق أقل عمقاً. ومن ثم تستخدمين دهان الأحذية ويستخدم في دهن التشققات وتلوينها بلون الجاكيت.

نصائح تهمك للعناية بجلد الجاكيت

الجاكيت الجلد من أنواع الملابس الذي تحتاج إلى اهتمام كبير جداً وعلى كل سيدة المحافظة عليها باتباع النصائح التالية: