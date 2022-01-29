التعامل مع هذه الشخصيات سيصيبك بأمراض نفسية

الشخصيات الصعبة والمعقدة في التعامل نقابلهم كثيرا في حياتنا اليومية أو في أشغالنا أو في العائلة، قد تكون هذه الشخصيات نرجسية أو سيكوباتية أو معقدة نفسيا، وقد تكون هذه الشخصيات ضحية أيضا نتيجة التعامل السابق مع شخصيات سامة أيضا، لذلك في هذا المقال سنتعرف معكم على صفات هذه الشخصيات وكيفية التعامل معها، لأنهم متواجدين ومن الممكن أن يكونوا من أقرب الأشخاص إلينا.

أخطر وأصعب الأشخاص في التعامل

الشخصية النرجسية

شخص لا يتقبل النقد بسهوله أبدا. يحسب نفسه دائما يعرف كل شئ ولا رأي يُعلي على رأيه. يحب اكتساب ثقة وحب الجميع له، فمن الممكن أن يقوم بمساعدتهم ويكون دوما عون لهم، فقط للحصول على التمجيد والشكر منهم وتغذية ذاته الأنانية. أناني جدا فهو يرى نفسه فوق الجميع ومعرفته تفوق الجميع. الشخص النرجسي شخص لا يتحمل المسؤولية فهو يعتني بنفسه أقصى أعتناء، وهذا لحبه إلى لفت الانتباه والتميز دائما ولا يستطيع تحمل أو حب أي أحد أخر، وإذا تظاهر بالحب والمسؤولية فهذا يكون لرغبة أو منفعة شخصية له فقط. سرعة الغضب حيث يغضب سريعا عند تعرضه للنقد، أو عندما يعدل أحد من تصرفاته أو حتى عند اقتراح أن يفعل هذا أولا يفعل هذا، يشعر عندها بالغضب الشديد.

نصائح للتعامل مع الشخصية النرجسية بحكمة