نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات قوية تصل إلى 55% من Saco على منتجات العناية الشخصية في المقال التالي
عمر شويل - جدة خصومات قوية تصل إلى 55% من Saco على منتجات العناية الشخصية - ثقفني
ساكو Saco تقدم من خلال معرضها بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي والموقع الإلكتروني عروض قوية على منتجات العناية الشخصية بخصومات تصل إلى 55% متوفر بالعرض أغراض نسائية ورجالي أجهزة العناية بالجسم والشعر من أعلى الماركات المميزة مثل BARUN، PHILIPS، BABYLISS، يمكنكم التسوق والشراء من المتجر والسداد نقدي أو بالتقسيط على ثلاث دفعات.
خصومات قوية تصل إلى 55% من Saco
- متوفر بكرة لتسريح الشعر وفك التشابك من CURL SECRET يوجد بها 3 مستويات للحرارة، 3 أوضاع إعدادت توقيت، بيبي ليس، سعر الجهاز 379.00 ريال سعودي بدلاً من 449.75 ريال سعودي يقسط على ثلاث دفعات 126.33 ريال سعودي.
- فرشاة شعر من BaBylass، متوفرة بثلاث أعدادت للحرارة من 160 ْ إلى 200ْ ْ، مميزات الجهاز تسخين سريع، تحكم أيوني بالزبزبات، تعمل على درجة حرارة 200ْ ْ، تعمل على فك التشابك، تسخن بالسيراميك، طول السلك 1.95 متر بسعر 219.00 ريال سعودي بدلاً من 269.75 ريال سعودي، يقسط على ثلاث دفعات 73.00 ريال سعودي.
- أشتريSES5-620 من BRAUN، جهاز ملقيط نزع الشعر، قابل للشحن، ضمان عامان، تستخدم رطب وجاف، مزودة بمقبض مريح يمنع أنزلاق اليد عند أستخدمها، تعتبرأول ماكينة إزالة شعر في العالم للسيدات والفتيات برأس مرن لإزالة الشعر من كل الجسم بسهولة تامة، متوفرة بسرعتان، ويمكن أستخدمها تحت الماء عند الأستحمام، سعر القطعة 279.00 ريال سعودي بدلاً من 329.75 ريال سعودي.
- أشتري SES9-720 من BRAUN، جهاز ملقيط نزع للشعر، قابل للشحن، تستخدم رطب وجاف، ضمان سنتين، ضد الماء 100%، تطبق تقنية SensoSmart، تستخدم تحت الماء حتى تحصلين على راحة أفضل، بسعر 489.00 ريال سعودي بدلاً من 589.00 ريال سعودي وتقسط على ثلاث دفعات بسعر 163.00 ريال سعودي.
- فرشاة تصفيف الشعر، من BABYLISS ، بسرعة 1000وات، مزودة بزار ضبط الحرارة والسرعة، طول 28.5 عرض 24 سم وأرتفاع 7 سم بسعر 149.00ريال سعودي، تقسط على ثلاث دفعات.
- آله نزع الشعر من فيليبس PHILIPS، متوفر مع الجهاز ثلاث ملحقات، تتميز عند أستخدمها بإزالة الشعر جاف أو مبلول. تساعدك تقنية أوبتي لايت على إزالة حتى أكثر الشعيرات كثافة، متوفرة بسرعتان، قوة الجهاز 5.4 وات، قوة البطارية 15 فولت، بسعر 229.00 ريال سعودي بدلاً من 299.97 ريال سعودي.
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