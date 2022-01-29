نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الجوالات وأدوات المطبخ من أسواق العثيم السعودية بالعروض الأسبوعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الجوالات، عروض العثيم الأسبوعية على الجوالات والإلكترونيات وأدوات المطبخ هي واحدة من العروض المهمة التي يبحث عنها الكثير من الزوار الذين يريدون الاستفادة من العروض المقدمة في شراء أحد الأشياء التي يريدون شرائها حيث يهتم الكثير من الناس بمتابعة ومعرفة كل ما هو جديد ومقدم في الأسواق من حيث تعد أسواق عبدالله العثيم من الأسواق المشهورة في السعودية بكل ما تقدمه فهي تحتل مركز متقدم ضمن تصنيف أفضل الشركات التجارية في المملكة كما أن لها فروع في دول عربية أخري، وفي هذا المقال سنقدم لكم عروضها الأسبوعية على الجوالات والإلكترونيات وأدوات المطبخ.

عروض الجوالات والإلكترونيات في أسواق العثيم

الكثير من أنواع الجوالات التي تقدمها بنده للعملاء ومنها جوالات سامسونج أي 22 متوفر بسعر 749 ريال سعودي وسامسونج اي 52 128 جيجا بسعر 1245 ريال سعودي أما عن جوال شاومي سي 9 فمتوفر داخل العروض بسعر 410 ريال سعودي وعدد من الجوالات الأخري وتابلت برافا تي ومسرح منزلي جيباس ترولي ومجموعة من شاشات التلفزيون وغيرها من المنتجات التي تقدمها أسواق العثيم في هذا القسم.

عروض أدوات المطبخ

يشمل هذا القسم على أدوات المطبخ من أجهزة وأدوات كما يشمل أجهزة المنزل المختلفة والكثير من الأشياء التي من الممكن أن نحتاجها وعدد من الأغراض مثل بعض الملابس للرجال والنساء والأطفال وحقائب للسفر ومنشفة حمام وبطانية بأنواع وأوزان مختلفة حيث يوجد في هذا القسم كل مستلزمات المنزل والأسرة حيث دائماً ما تقدم منتجات هذا القسم مع عروض وخصومات كبيرة جداً تصل إلى أكثر من نصف السعر في بعض الأحيان هذا بجانب توفير مختلف أنواع المنتجات المتداولة في الأسواق السعودية مع بعض المنتجات التي تميز أسواق العثيم.

ومن خلال هذا المقال نكون قد قدمنا لكم بعض ما تقدمه أسواق العثيم السعودية في أحدث العروض الأسبوعية التي تقدمها وتوفرها في جميع الفروع التابعة لها حتى نفاذ الكمية أو حتي تاريخ الأول من فبراير القادم في جميع الفروع المتفرقة بأرجاء المملكة العربية السعودية.