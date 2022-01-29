شوف عروض العثيم الالكترونيات alothaim market التجهيزات المنزلية والمقاضي الشهرية

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الالكترونيات وأقوي صفقات نهاية الشهر من alothaim market على التجهيزات المنزلية، إذا كنت ترغب في تجديد المنزل، وتغير الأجهزة واستبدالها بالأكثر تطوراً، كل ماعليك هو التسوق من alothaim أسعار من الآخر، جودة وتوفير، عروض على الشاشات والهواتف الذكية، والسماعات والأواني والمفروشات، وغيرها من المستلزمات، كل التفاصيل الصغيرة يهتم بها الماركت الشهير، كل ما تحتاج إليه يوجد في مكان واحد لا داعي للحيرة.

عروض العثيم الالكترونيات alothaim market

وفر مع عروض الشاشات من العثيم ماركات عالمية سمارت، لمشاهدة أقوي الأفلام والمسلسلات والمباريات واليوتيوب والمنصات الالكترونية بجودة عالية full hd، تشتمل قائمة عروض هذا الأسبوع شاشة sahm قياس 58 بوصة ب 1،499 ريال، يجتمع أفراد العائلة أمام التلفاز لقضاء أسعد الأوقات معا في ليالي الشتاء الدافئة، شاشة 40 بوصة ب 969 ريال من GEEPRS، من عروض التوفير المميزة شاشة ب 849 ريال من أمبيكس قياس 40 بوصة.

عروض العثيم ماركت على الجوالات

الجوالات أصبحت من الأمور الضرورية في حياتنا اليومية لانستطيع الإستغناء عنها، وسيلة تواصلنا مع الأصدقاء، والأهل، والعمل، والتسوق والترفيه، نتيجة لذلك وإشباع لرغبات العملاء، يتم تطويرها بشكل مستمر، وتزويدها بتقنيات مذهلة تجعل الحياة أكثر متعه، وسهولة في أداء العديد من المهام في وقت واحد، بستخدام الجوال، يتوفر هاتف سامسونج آي 22 ب 749 ريال، تسوق ووفر جهاز شاومي سي 9 ب 410 ريال.

عروض العثيم المفروشات المنزلية

تشكيلة ممتازة من البطاطين في قسم المفروشات من العثيم ماركت للحصول على تدفئة ممتازة، من أجود الأنواع والخامات، بطانية مور ونو الرائعة فقط ب 79،95 ريال، بطانية وزن 6 كيلو ب 125 ريال كريستال، يتوفر نوعية أخر خفيفة في الوزن والسعر يمكن أن تستخدم كمفرش للسرير بطانية بولر ب 26 ريال، سيلكي 29 ريال.