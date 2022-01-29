شوف مقاضيتك الشهرية من أسواق العثيم بالجملة أوفر على الأجهزة المنزلية

مقاضيتك الشهرية من أسواق العثيم بالجملة أوفر عند شرائكم الأجهزة المنزلية والكهربائية وأجهزة المحمول من العروض الأسبوعية المميزة يمكنكم شراء جميع طلبتكم وأحتياجتكم عن طريق الفروع أو طريق التسوق عبر الأون لاين والسداد عن طريق البطاقة الائتمانية أكتساب متوفر هذا الأسبوع أقوي العروض التشكيلية على الأواني المطبخية بأرخص الأسعار متاح العرض من يوم الأربعاء الموافق 26 يناير 2022 ومستمر لمدة أسبوع وحتى نفاذ الكمية.

مقاضيتك الشهرية من أسواق العثيم بالجملةأوفر

قدر ضغط السيف سعة 15 لتر سعر الحبة 125.00 ريال سعودي.

قدر ضغط السيف جرانيت سعة 7 لتر سعر الحبة 99.0 ريال سعودي.

قدر ضغط السيف جرانيت سعة 9 لتر بسعر 119.00 ريال سعودي.

قدر ضغط مستر كوك 7 لتر بسعر 79.00 ريال سعودي.

قدر ضغط مستر كوك 9 لتر بسعر 89.00 ريال سعودي.

طقم قدور غير لاصق من سويت هوم مكون من 10 قطع سعر الطقم 149.00 ريال سعودي.

قدر هوم أواي بغطاء مقاس 32 سم سعر الحبة 105.00 ريال سعودي.

قدر هوم أواي بغطاء مقاس 43 سم بسعر 125.00 ريال سعودي.،

صانع الطعام مكون من 9 قطع ماركة كيتوود سعر الحبة 219.00 ريال سعودي.

دفاية كولين جدارية بريموت سعر الحبة 179.00 ريال سعودي.

دفاية كوين كهربائية سعر الحبة 119.00 ريال سعودي.

قدر ضغط كهربائي من السيف سعة 8 لتر بسعر 315.00 ريال سعودي.

قلاية صحية من السيف سعة 9 لتر بسعر 369.00 ريال سعودي.

ميكرويف كيون 20 لتر بسعر 189.00 ريال سعودي.

خبازة كهربائية من السيف بسعر 199.00 ريال سعودي.

محضر قهوة أسبرسو من السيف بسعر 299.00 ريال سعودي.

صانع الطعام من جيباس 4 × 1 بسعر 135.00 ريال سعودي.

خلاط كيون 1.5 لتر + مطحنة حبوب بسعر 59.00 ريال سعودي.

غلاية شاي جيباس كهربائية شعر الحبة 55.00 ريال سعودي.

مكواة هومر بخار سعر.القطعة 65.00 ريال سعودي.

مكنسة جيباس كهربائية بسعر 149.00 ريال سعودي.