احذر أن ترمي زيت القلي المستعمل من الان هتكسب دهب كنز في البيت وإليك السبب!

الزيت المستعمل هو كنز في المنزل قد لا تعرفه الكثير من النساء لذلك ترميه بعيدًا لكن إذا كنت تعلم أهمية زيت القلي المستخدم فتحتفظ به ولا تتخلص منه مرة أخرى فالزيت المستخدم يصنع منه سائل غسيل الأطباق في المنزل في هذه المقالة سوف نتعلم كيفية استخدام زيت القلي المستخدم.

كيفية استخدام زيت القلي المستخدم

بما ان الحاجه لزيت القلي تعتبر دائمه فسنعرفكم اليوم علي كيفية صناعة صابون لغسيل الأطباق من الزيت المستعمل

المقادير:

2 لتر زيت قلي مستعمل.

كوب من عصير الليمون.

2 لتر ماء.

ملعقة كبيرة ملح بوتاسيوم.

كيس هيدروكسيد الصوديوم.

2 ملاعق كبيرة زيت عطري.

اعادة تدوير زيت الطعام المستعمل

طريقة التحضير: