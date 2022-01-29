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عمر شويل - جدة احذر أن ترمي زيت القلي المستعمل من الان هتكسب دهب كنز في البيت وإليك السبب! - ثقفني
الزيت المستعمل هو كنز في المنزل قد لا تعرفه الكثير من النساء لذلك ترميه بعيدًا لكن إذا كنت تعلم أهمية زيت القلي المستخدم فتحتفظ به ولا تتخلص منه مرة أخرى فالزيت المستخدم يصنع منه سائل غسيل الأطباق في المنزل في هذه المقالة سوف نتعلم كيفية استخدام زيت القلي المستخدم.
كيفية استخدام زيت القلي المستخدم
- بما ان الحاجه لزيت القلي تعتبر دائمه فسنعرفكم اليوم علي كيفية صناعة صابون لغسيل الأطباق من الزيت المستعمل
المقادير:
- 2 لتر زيت قلي مستعمل.
- كوب من عصير الليمون.
- 2 لتر ماء.
- ملعقة كبيرة ملح بوتاسيوم.
- كيس هيدروكسيد الصوديوم.
- 2 ملاعق كبيرة زيت عطري.
اعادة تدوير زيت الطعام المستعمل
طريقة التحضير:
- أولاً نضع الماء في إناء ، نسخنه على نار عالية ، ثم نضعه إلى درجة الغليان ، ثم نضع هيدروكسيد بوتاسيوم الصوديوم في إناء آخر ، ثم نضع الماء عليه ، ونقلب جيداً.
- ملحوظة “لتجنب شم هذه الرائحة ، يجب ارتداء قناع أثناء القيام بهذه الطريقة ، ثم إضافة الزيت وعصير الليمون ، واستمرار التحريك لمدة 10 دقائق ، ثم إضافة الزيت العطري ، وتقليب مرة أخرى حتى يصبح الخليط كريميًا ، وبالتالي صابون سائل من السهل صنعه في المنزل بالفعل.
- أيضًا لاحقًا يمكنك مزج ملعقتين كبيرتين من الدقيق والقليل من النشاء جيدًا
- ثم وضع المزيج في صينية ليبرد
- ثم تقطيعه إلى قطع صغيرة وسيصبح هذا قالبًا من الصابون يستخدم لغسيل الأطباق.
التخلص من زيت القلي
- فى حاله الرغبه فى التخلص من الزيت يمكنك الاتصال بشركة تقوم بإعادة تدوير الزيت لاستبدال زيت القلي ولا يمكنك بيعها إلا بالكيلوغرام وعندما تتصل بها يعطونك دلوًا سعة 5 لترات من الزيت وقمعًا عند جمع كمية نفايات الزيت سوف يشترون في المستقبل ويفرغون محتويات برميل الزيت والذي يُعتقد أنه من أفضل الطرق لحماية البيئة بدلا من التخلص منه في المجاري بعد القلي.
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