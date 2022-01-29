خلطة جبارة لتنظيف السجاد بدون غسيل ولا ماء بكل سهولة باسرع طريقة من غير ماتشلية من مكانة جربيها بنفسك

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عمر شويل - جدة خلطة جبارة لتنظيف السجاد بدون غسيل ولا ماء بكل سهولة ، تجد أغلب السيدات صعوبة كبيرة جداً عند القيام بتنظيف السجاد، خاصة وأن البعض منهم يعتمد على طرق تقليدية مرهقة ومكلفة كثيراً وفي معظم الأحيان تكون غير آمنة على السجاد وتكون سبب في تلفه.

ولكن هناك بعض من الطرق الذي يمكن أن تستخدم لتنظيف السجاد بعمق بدون غسيل وبدون أن يتضرر، فأنت لا تكونين بحاجة إلى مغاسل السجاد بعد الآن فحل مشكلتك سوف تجدينه في السطور القادمة

خلطة جبارة لتنظيف السجاد بدون غسيل ولا ماء بكل سهولة

هناك العديد من طرق تنظيف السجاد بدون غسيل ومعظمها طرق سهلة وبسيطة جداً تساعد على التخلص من البقع والأتربة والأوساخ المتراكمة على السجاد ومن هذه الطرق ما يلي:

تنظيف السجاد بالبيكربونات الصوديوم

تعتبر هذه من الطرق الجيدة جداً التي تساعد على تنظيف السجاد بعمق وتخلصه من كافة أنواع البقع ويمكن أن تستخدم دون إزاحة السجاد من مكانه كالتالي:

المكونات:

5 ملعقة كبيرة بيكربونات الصوديوم.

2 ملعقة نشا.

طريقة الإعداد والاستخدام:

في وعاء يتم خلط المكونات مع بعضها.

ثم يتم البدء في رش المكونات على السجاد والتركيز على مناطق البقع.

عليك باستعمال فرشاة وفركيه جيداً بالطول والعرض حتى أن تتغلغل المكونات داخل السجاد.

بعدها تأتين بالمكنسة الكهربائية ليتم شفط المكونات وتصبح نظيفة تماماً.

تنظيف السجاد بالخل والليمون

يحتوي هذا الخليط على مجموعة من المكونات المفيدة جداً والتي تساعد في الحصول على سجاد نظيف بدون بقع أو أتربة، كما أنه سيكون منظف قوي جداً ولا يحتاج إلى الماء ويتم استخدامه بهذا الشكل:

المكونات:

2 كوب ماء.

1 كوب خل أبيض.

1 ملعقة عصير ليمون.

2 ملعقة صغيرة ملح.

زجاجة بخاخ.

طريقة الإعداد والاستخدام: