شوف تحطيمات أسعار من مهرجان الخصومات بفروع أسواق العثيم المنتشرة في المملكة العربية السعودية

معكم جميع عملاء هايبر العثيم الكرام Al othaim أحدث عروض العثيم هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية، ومنها: خصومات مميزة على أسعار الخزين بأنواعه، كالأرز، والزيوت، والمعكرونات، والسكر، وغيرهم من خصومات مميزة على أسعار المنتجات الغذائية الأخرى بكافة الفروع، وكذلك تتوفر بالفروع تنزيلات أخرى منهم على أسعار اللحوم، والأسماك، والدواجن النظيفة بماركاتها المختلفة، وبالفروع خصومات عديدة على أسعار جميع أنواع منتجات الألبان، وخصوماتأخرى عديدة منهم، وسنوفيكم اليوم بكل تفاصيل العروض اليومية من أسواق العثيم عبر موقع ثقفني.

عروض العثيم هايبر ماركت Al othaim market من أسواق العثيم

تتوفر كثير من خصومات متميزة اليوم 29 يناير 2022، وحتى نهاية الكميات، ومنها: خصم خاص على سعر مبيض الملابس من ركس بحجم 3.8 لتر، وخصم آخر منهم على سعر ملين الملابس شير الأزرق بحجم 2 لتر، وخصم آخر منهم على سعر صابون الصحون من بوريلا بالليمون بحجم 1 لتر، وخصم آخر منهم على سعر صابون كلينا بودرة بنسيم الجيم بحجم 3 كجم، وخصم آخر منهم على منتجات أخرى.

تخفيضات خاصة من العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market

خصومات خاصة عديدة من العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market بالفروع كلها، ومنها: خصم خاص على سعر زيت الزيتون من بيوتي زجاج بحجم 500 جم، وخصم آخر منهم على سعر زيت الزيتون من الوزير من الزجاج بحجم 500 ملل، وخصم آخر على سعر ورق العنب من السوسن، وغيره على سعر أرز الرابية من سيلا الهندي بحجم 10 كجم بالحجم العائلي، وخصم آخر منهم على سعر أرز الوليمة من مزة البسمتي بحجم 10 كجم الحجم الاقتصادي، وتخفيض آخر منهم على سعر أرز ملك البسمتي طويل الحبة بحجم 10 كجم.

تخفيضات خاصة من العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market

نستكمل مع حضراتكم تقديم باقي عروض العثيم ماركت بالسعودية، ومنهم: خصم مميز على سعر أرز ملك البسمتي الهندي بالحجم الاقتصادي، وخصومات أخرى عديدة على أسعار أرز العائلة البسمتي بحجم 10 كجم، وتخفيض آخر منهم على سعر عجينة البف بيستري من السنبلة بحجم 400 جم، وغيرهم من خصومات.