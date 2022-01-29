نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الترويجية على الأجهزة الكهربائية والالكترونية الخاصة المنزل والمطبخ العصري والتقليدي في المقال التالي
عروض العثيم السعودية فبراير 2022، أسواق عبدالله العثيم من أشهر وأهم الأسواق الموجودة في المملكة العربية السعودية والموجودة في جميع أنحاء المملكة والتي تقدم مجموعة كبيرة من المنتجات التي تحتاج اليها جميع المنازل و بأسعار مميزه للغاية و تتميز ب تخفيضات وعروض تقدم بشكل أسبوعي واليكم من خلال هذا المقال مجموعة كبيرة من العروض الخاصة بأسواق العثيم واذا كنت من من يهتم بهذه الأمور فعليك متابعة المقال الى نهايته.
عروض العثيم الجديدة على الألبان والأجبان الطازجة هذا الأسبوع
عدد أسواق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية
يبلغ عدد أسواق هايبر العثيم مول ما حوالي 183 فرع في المملكة العربية السعودية من جزئين بين هايبر العثيم ماركت والميني ماركت ويوجد له فروع في جمهورية مصر العربية حوالي 31 فرع كمان هايبر العثيم بعد الفرع الرئيسي منه موجود في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية وهو مفضل لدى معظم المواطنين في السعودية.
عروض العثيم الاسبوعية
يقدم هايبر العثيم مجموعة من العروض بشكل أسبوعي ولكم بعض من هذه العروض فيما يأتي:
- عروض العثيم اليوم الاثنين يوجد داخل عروض العثيم لهذا الاسبوع فرن والكارينا كهربائي 45 لتر السعر 399 ريال سعودي.
- عروض العثيم الالكترونية ميكرويف السيف 20 لتر سعر 229 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم محضر طعام مولينكس بسعر 299 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية قطاعه بصل السيف بسعر 39 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم مكنسة كهربائية بسعر 169 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم مكواة فيليبس جاف بسعر 55 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب قدر ضغط السيف 7 لتر بسعر 89 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم ترمس شاي وروتانا 1 لتر بسعر 29 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده طقم أدوات مطبخ 13 حبه بسعر 29 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه طقم قدور رويال فورد ثمان حبه بسعر 110 ريال سعودي.
- عروض الطازج من العثيم طقم قدور نيوفلون ثمانية حبه +هديه بسعر 149 سعودي.
- عروض العثيم مول قدر هوم بغطاء بسعر 59 ريال سعودي.
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