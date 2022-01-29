شوف أقوي عروض كرنفال نهاية الشهر لولو الرياض بأقل الأسعار وأكبر الخصومات

تقدم لولو هايبر ماركت الرياض أقوي العروض من كرنفال نهاية الشهر بأقل الأسعار وأكبر الخصومات يتوافر بعروض مميزه هذا الأسبوع. ويوجد عروض لفتره محددة من الخضروات ومساحيق الغسيل للملابس مدة تتراوح بين ثلاث وأربع أيام. وتقدم كل أسبوع تشكيلة متنوعة من الخضروات والفاكهة الطازجة التي تتجدد يومياً، كما تقدم عروض الأسماك والمأكولات البحرية لمدة أربع أيام فقط.

أقوي عروض كرنفال نهاية الشهر من لولو الرياض

متوفر بقسم البقالة ولمدة 3 أيام، كيلو طماطم سعودي سعر الكيلو 1.95 ريال سعودي بدلاً من 4.95 ريال سعودي.

متوفر بقسم المجمدات كرتونة دجاج داري مجمدة مذبوحة حلال، 10 قطع × 1100 جرام سعر العرض 117.95 ريال سعودي بدلاً من 146.00 ريال سعودي.

عرض التوفير من أبو كاس كيس أرز بسمتي عنبر بوزن 10 سعر الكيس 57.95 ريال سعودي بدلاً من 84.95 ريال سعودي.

أبو زهرة زيت دوار الشمس تقدم عرض جبار زجاجة 3 لتر، ومتاح لكل عميل شراء عبوتان سعر العبوة ب 24.95 ريال سعودي بدلاً من 35.95 ريال سعودي.

متوفر عرض ولفترة محدودة لمدة 4 أيام بقسم المنظفات، مسحوق الغسيل تايد وزن الكيس 5 كيلو بسعر 37.95 ريال سعودي بدلاً من 72.95 ريال سعودي.

متوفر بقسم العناية بالبشرة والشعر شامبو هيد أند شولدز متاح شراء عبوتان لكل مواطن سعر العبوة 12.95 ريال سعودي بدلاً من 24.15 ريال سعودي.

عروض الأسماك متوفرة لمدة 4 أيام بالجملة الأسبوعية