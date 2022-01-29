شوف عروض اكسترا خصم يصل ل 60 ٪ولمدة 10 أيام وهدايا مجانية في انتظارك

عروض اكسترا السعودية، تعد شركة اكسترا من إحدى الشركات التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، كما أن تستمر في القيام بتقديم الخصومات والعروض الرائعة والكبيرة جدًا، حيث أن الشركة تكون حريصة للغاية على أن تقدم هذه العروض وكذلك الخصومات، فهي تعتبر من الشركات المتواجدة بالمملكة العربية السعودية والتي تختص في مجال بيع كافة الإلكترونيات عن طريق التجزئة، وأيضًا الأجهزة المنزلية، كما يتوافر حوالي اثنان وأربعون فرع في السعودية، مع تواجد عدد اثنان فرعين في عمان والبحرين.

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عروض اكسترا السعودية

خصومات اكسترا بإسم “الشركة المتحدة” وهي تختص في بيع الإلكترونيات، كما أن تعد من إحدى الشركات السعودية التي تعمل في المجال الخاص لبيع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية.

كما تأسست تلك الشركة في عام 2003 على أنها تعتبر من ضمن الشركات المساهمة التي دخلت بالأسواق المالية بالسعودية في نهاية شهر ديسمبر في عام 2018، حيث أن الشركة تختص في بيع منتجات أخرى على سبيل المثال، هواتف الجوال، والكاميرات، وغير هذا من المنتجات الأخرى.

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