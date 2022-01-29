شوف أقوى التخفيضات من هايبر بنده على الإلكترونيات

من المعروف أن هايبر بنده من أشهر المولات في مجال البيع بالتجزئة داخل المملكة العربية السعودية. وقد حصلت المجموعة على المركز الأول كأفضل مركز بيع بالتجزئة في المملكة، ومن بين أهم الأقسام داخل الهايبر قسم الأجهزة الإلكترونية والجوالات بالإضافة إلى قسم الأدوات والأجهزة المنزلية. وتتنوع الأجهزة المتاحة ضمن عروض بنده هذا الأسبوع ما بين جوالات من العلامات التجارية المختلفة، فضلاً عن شاشات التلفزيون الذكي وأجهزة المطبخ الكهربية.

عروض هايبر بنده

وفر حتى خمسين بالمائة من السعر ضمن عروض بنده هذا الأسبوع، يقدم الهايبر مجموعة من العروض القوة على الهواتف الذكية من الماركات العالمية مثل شاومي، سامسونج، فيفو ولينوفو وغيرها بأقل الأسعار.

احصل على خصم بقيمة 50 ريال سعودي عند إقتناء جوال شاومي ريدمي 10 الذي يدعم شريحتي اتصال نانو، كما يدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع، يحتوي على رام 4 جيجا، مقاس الشاشة 6.5 إنش بدقة 1080 ×2400 بكسل. سعر الهاتف 549 ريال بدلاً من 599 ريال سعودي.

مقابل 599 ريال فقط يمكنك الحصول على جوال لينوفو كي 13 نوت بدلاً من 799 ريال. يعمل الهاتف باستخدام معالج سناب دراجون 460 ومدعوم برام 4 جيجا. سعة ذاكرة الهاتف 128 جيجا بايت، سعة البطارية 5000 مللي أمبير.

اشتري جوال فيفو واي ٥٣ اس مقابل ٩٤٩ ريال بدلا من ١١٤٩ ريال واستمتع بالخصم المقدر بمائتي ريال. مقاس شاشة الهاتف ٦.٥٨ بوصة، وسعة الذاكرة ١٢٨ جيجا بايت ودقة الشاشة ١٠٨٠ × ٢٤٠٨ بيكسل. كما يحتوي على رامات ٨ جيجا، وكاميرا ثلاثية خلفية بالإضافة إلى كاميرا أمامية ١٦ ميجا بيكسل.

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احصل على خصم نقدي بقيمة ٦٤ ريال سعودي عند شراء خلاط كي أون اليدوي متعدد الاستخدامات بقوة موتور ٨٠٠ واط مقابل ١٠٥ ريال بدلا من ١٦٩ ريال سعودي.

عرض خاص من هايبر بنده على خلاط مولينكس مع مطحنة مقابل ١١٩ ريال بدلا من ١٨٩ ريال.

احصل على غلاية مياه فيليبس بسعر ١٦٩ ريال بدلا من ٢٠٩ ريال.

عصارة مولينكس بسعر ١٠٩ ريال بدلا من ١١٩ ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية

احصل على خصم بقيمة سبعمائة وثلاثين ريالا عند شراء شاشة تلفزيون إمبكس الذكية مقاس ٥٨ بوصة بسعر ١٥٦٩ ريال بدلا من ٢٢٩٩ ريال.