شوف لا تفوت أقوى التخفيضات هذا الأسبوع في هايبر بنده داخل المملكة العربية السعودية

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عمر شويل - جدة لا تفوت أقوى التخفيضات هذا الأسبوع في هايبر بنده داخل المملكة العربية السعودية - ثقفني
لا تفوت أقوى تخفيضات هذا الأسبوع في هايبر بنده داخل المملكة العربية السعودية، مع هايبر بنده هتوفر حتى نصف السعر على جميع احتياجات منزلك الأساسية، تعرف على أفضل الخصومات المتوفره داخل أسواق بنده ولا تفوتها، بنده يقدم عروض على الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية، وخصومات أخرى على حاجات البيت العصري من الغذاء اللازم للمعيشة، احصل على كل ذلك من خلال زيارة أقرب فرع لأسواق بنده في المملكة، تسري هذه العروض من الأربعاء الماضي 23 جمادى الثاني وحتى الثلاثاء المقبل 29 جمادى الثاني 1443 هـ أو حتى نفاد الكمية من داخل مخازن بنده.
لا تفوت أقوى التخفيضات هذا الأسبوع:
- وفر مع هايبر بنده حتى نصف السعر واحصل على خليط زبدة غير مملحة إماراتي، مقدمه من أسواق بنده بسعر البيع الأصلي لجميع العملاء بعد التخفيض وهو 8.95 ريال سعودي للكيلو، وبدلا من السعر الأصلي للكيلو قبل التخفيض وهو 17.95 ريال سعودي.
- تخفيضات على دجاجة متبلة حراق التنمية وزن 600 جرام سعر الحبه هو 15.50 ريال سعودي وهو السعر الأساسي للبيع قبل الخصومات، والذي حددته أسواق بنده للبيع لكافه العملاء داخل المملكة، وسعر البيع بعد الخصومات هو 11.75 ريال سعودي.
- سعر حبة كريمة الطبخ / الخفق المراعي ( 500 مل )، بسعر 10.95 ريال سعودي وهو السعر للبيع بعد التخفيضات التي يقدمها هايبر بنده، وبدلاً من السعر قبل التخفيضات وهو 16.50 ريال سعودي.
- اشتري كريمة الطبخ بوك 1 لتر، الحبه بسعر 24.95 ريال سعودي، وذلك هو سعر البيع للمنتج قبل الخصم، وأما بالنسبة لسعر الحبة بعد الخصم فهو 22.95 ريال سعودي.
- عرض على جبنة كريم مطبوخة قابلة للدهن بوك وزن نصف كيلو، الحبة بسعر البيع الأساسي قبل الخصم وهو 20.95 ريال سعودي، ولكن سعر المنتج بعد التخفيض المقدم من سوبر ماركت هايبر بنده هو 13.50 ريال سعودي.
- كما يمكنك الحصول على عدد 3 حبات من شراب الزبادي يوناني ندى 330 جرام، والاستفادة من الخصومات التي يقدمها الهايبر، حيث أن سعر ال 3 حبات بعد التخفيض المتوفر في جميع أسواق بنده هو 12.95 ريال سعودي، ولكن بالنسبة لسعر ال 3 حبات قبل الخصم المقدم من بنده فهو 16.50 ريال سعودي.
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