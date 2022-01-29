شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصم من 50 وحتي 65% عروض ولا في الخيال خصومات 2022

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عروض اكسترا اليوم، تكون شركة اكسترا من ضمن الشركات التي تختص في البيع لكل الإلكترونيات المتوافرة بالشركة إلى أن تكون متواجدة بسعر قوي ورائع يكون متوافق ومتناسب مع كل مقيم ومواطن بالمملكة العربية السعودية لكي ينال ويتطلب كل شخص على كافة ما يتطلبونه ويحتاجونه أما أن تكون من الأجهزة الإلكترونية والمنزلية والأدوات المنزلية، وأيضًا فإن شركة اكسترا تعتبر شركة مساهمة استطاعت الدخول للسوق المركزي والمالي بالمملكة العربية السعودية، وهذا قد تم حدوثه بنهاية شهر ديسمبر بعام 2018.
عروض اكسترا الأسبوعية خصومات خيالية تصل ل 70% وحتي نهاية يناير 2022
عروض اكسترا الأسبوعية
خصومات اكسترا تتواجد في المملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الشركة تستمر من أجل القيام بتقديم وعرض الخصومات الكبيرة والقوية مع العروض الرائعة التي تكون متميزة بها شركة اكسترا، حيث أن الشركة قد قامت بعرض وتقديم تلك الخصومات التي مصاحبة للعروض الكبيرة والقوية المتواجدة عن طريق شركة اكسترا بسعر يتوافق ويتناسب مع كل شخص ومقيم في المملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن شركة اكسترا تختص لبيع كافة الإلكترونيات عن طريق التجزئة ومع الأدوات والأجهزة المنزلية.
تخفيضات اكسترا اليوم
- تنزيلات اكسترا على هاتف من النوع شاومي ريد مي نوت 10 إس حجم 128 جيجا بايت باللون الرمادي يكون بسعر 799 بدلًا من 949 ريال سعودي.
- عروض اكسترا اليوم هاتف من النوع أوبو إيه 94 حجم 128 جيجا بايت 4 جي رام باللون الأسود يكون بسعر 999 بدلًا من 1199 ريال سعودي.
- هاتف من النوع موتورولا جي 60 إس حجم 128 جيجا بايت 4 جي رام باللون الأخضر يكون بسعر 799 بدلًا من 999 ريال سعودي.
- سماعة الأذن الداخلية من النوع موماكس اللاسلكية باللون الأبيض يكون بسعر 99 بدلًا من 198 ريال سعودي.
- بنك الطاقة من النوع جووي هيرو 20 اللون الأسود يكون 20000 مللي أمبير بسعر 79 بدلًا من 138 ريال سعودي.
- الشاحن الجداري من النوع آنكر باوربورت مع تقنية الشحن السريع 20 واط باللون الأبيض يكون بسعر 55 بدلًا من 79 ريال سعودي.
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