انت الان تتابع تفاصيل خبر خدمة عملاء جوي للإستفسار والمساعدة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أطلقت شركة الاتصالات السعودية باقة جوّي للجوال، وهي عبارة عن منصة رقمية يتم تشغيلها بواسطة تطبيق يمنح المستخدمين لهذه الباقة حرية تعديل مختلف خدمات الجوال بكل سهولة، وجاء طرح باقة جوي في سوق الاتصالات السعودي بعد دراسة معمقة لاحتياجات المستخدمين لخدمات الجوال والأنترت وبالتعاون مع خبراء من شركات اتصالات عالمية ومحلية .

تمكنت شركة اتصالات السعودية تطوير خدمات باقة جوي لتلبية احتياجات العملاء وفقا لاستراتيجية مدروسة باستخدام التقنية الرقمية، لتقديم أفضل الخدمات لتمكين العملاء من إدارة خدماتهم بكل سهولة، وتزويدهم بكل المعلومات حول مختلف العروض وبأسعار تنافسية مناسبة لمختلف شرائح المجتمع السعودي والوافدين سواء في إطار الأعمال أو لآداء مناسك العمرة والحج، ووفرت من خلال جوي جوال خدمات اتصالات متطورة مع ضمان حق الوصول إلى شبكات الاتصالات العامة .

كما وفرت شركة اتصالات السعودية خدمة عملاء جوي لتمكين العملاء من التواصل مع موظفي الشركة للحصول على المساعدة والرد على الإستفسارات وتقديم الشكاوى، وتتمثل في الإتصال عبر المحادثة المباشرة من خلال هذا الرابط هنا أو عن طريق رسائل المسنجر وأيضا من خلال تغريدات تويتر .