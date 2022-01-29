نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصم يتجاوز %60 على الأجهزة الكهربائية والشاشات عروض هايبر بنده حتى 15 فبراير في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصم يتجاوز %60 على الأجهزة الكهربائية والشاشات تخفيضات هايبر بنده حتى 15 فبراير، نبدأ تقريرنا اليوم ب خلاط مع مطحنة مولنيكس ضمن عروض هايبر بنده بسعر 119 ريال بدلا من 189 ريال خصم 37%، يتوفر خلاط يدوي كي أون 800 وط بسعر 105 ريال بدلا من 169 ريال خصم 38%، تتوفر قطاعة سنكور بسعر 109 ريال بدلا من 129 ريال خصم 16%، تتوفر قطاعة مولنيكس بسعر 219 ريال بدلا من 279 ريال خصم 22% ضمن عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية.

عروض بنده على الأجهزة فبراير 2022

تتوفر طاهية أرز سنكور بسعر 99 ريال بدلا من 129 ريال خصم 24%، تتوفر طاهية هالوجين أي تي سي بسعر 179 ريال بدلا من 399 ريال خصم 55%، تتوفر ضمن عروض هايبر بنده على تخفيضات الأجهزة الكهربائية غلاية فيليبس بسعر 169 ريال بدلا من 209 ريال خصم 19%، تتوفر ضمن عروض يناير العودة إلى المدارس عصارة مولنيكس بسعر 109 ريال بدلا من 119 ريال، تتوفر قلاية بدون زيت من فيليبس 800 واط بسعر 299 ريال بدلا من 769 ريال خصم 61%.

تخفيضات هايبر بنده على الشاشات

يتوفر عرض على شاشة تلفزيون إمبكس 58 بوصة مع تقنية 4K تلفزيون ذكي مع التوصيل والتركيب مجاني، بسعر 1569 ريال بدلا من 2299 ريال خصم 32%، يتوفر عرض على شاشة تلفزيون تي سي إل ضمن عروض هايبر بنده على الشاشات حجم 65 بوصة أندرويد مع تقنية 4K تلفزيون ذكي مع التوصيل والتركيب مجاني، بسعر 2799 ريال بدلا من 3499 ريال 20%، يتوفر عرض على شاشة تلفزيون سكاي وورث 42 بوصة أندرويد تلفزيون ذكي مع التوصيل والتركيب مجانا، بسعر 1199 ريال بدلا من 1599 ريال خصم 25%.

عروض بنده العودة للمدارس

يتوفر عرض على تلفزيون دورا 50 بوصة LED مع تقنية 4K والتوصيل والتركيب مجانا، بسعر 1399 ريال بدلا من 2199 ريال خصم 37%، يتوفر ضمن عروض يناير العودة إلى المدارس عرض على شاشة تلفزيون تي سي إل 55 بوصة أندرويد مع تقنية 4K تلفزيون ذكي والتوصيل والتركيب مجانا، بسعر 1899 ريال بدلا من 3099 ريال خصم 39%، يتوفر عرض على تلفزيون سكاي وورث 70 بوصة والتوصيل والتركيب مجانا، بسعر 3099 ريال بدلا من 4499 ريال خصم 31%، يتوفر عرض على شاشة تلفزيون توشيبا 32 بوصة HD LED والتوصيل والتركيب مجانا، بسعر 799 ريال بدلا من 1099 ريال خصم 28% ضمن عروض هايبر بنده.