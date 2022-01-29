نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو اليوم عروض أثاث ساكو السعودية بخصومات كبرى وحصرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ساكو السعودية اليوم أوفر وأرخص عروض أثاث ساكو saco بخصومات كبيرة وحصرية على اسعار المنتجات، في عروض مستمرة وحصرية على أسعار الأثاث الداخلي والأثاث الخارجي، حيث يعرض كتالوج ساكو الجديد مجموعة متنوعة من المنتجات المنزلية ومستلزمات البيت العصري من أثاث وعناصر مختلفة للديكور، إلى جانب التخفيضات على أسعار الأجهزة المنزلية والكهربائية ومكانس ساكو المميزة التي تتميز بالجودة الممتازة والكفاءة في الأداء، وتستمر العروض حتى 15 فبراير 2022 المقبل ولحين نفاذ الكميات المتاحة، وإليكم تفاصيل العروض.

عروض ساكو اليوم

تضم العروض اليوم إلى جانب الأثاث الداخيلي وكرسي استرخاء ساكو مجموعة من التخفيضات على سعر الأجهزة المنزلية متعددة الوظائف، وغيرها من أدوات ومنتجات التنظيف والتعقيم التي تسهل من العناية بنظافة المنزل ونظافة الحديقة من تقليم وتهذيب الأشجار والحشائش، وغيرها من المنتجات المنزلية العصرية، ويمكنكم شراء منتجاتكم المفضلة من خلال الضغط على المنتج المعروض في كتالوج ساكو إتمام عملية التسوق من متجر ساكو أون لاين، مع تحديد طريقة الدفع النقدي أو من خلال بطاقة الإئتمان، كما تتوفر خدمات تقسيط ساكو المرنة التي تسهل للعملاء إمكانية شراء جميع منتجاتهم المفضلة بأسعار رمزية وبالتقسيط على 6 أقساط شهرية بقيمة رمزية.

ماكينة تنظيف بالضغط المائي 420 لتر/ساعة بسعر 1899 بدلًا من 2409 ريال.

عرض ماكينة تنظيف بالضغط العالي بسعر 249 بدلًا من 299.75 ريال.

مكانس ساكو

يعرض كتالوج ساكو مجموعة متنوعة من أجهزة المكانس الكهربائية التي تقوم بعدة وظائف منها تنظيف الغبار والأتربة، إلى جانب المكانس الكهربائية المزودة بخاصية التنظيف بالبخار، بالإضافة إلى المكانس الكهربائية التي تساعد أيضًا على غسل السجاد وتنظيف المفروشات وتعقيمها.

مكنسة كهربائية 1800 وات بسعر 349 بدلًا من 479.75 ريال.

عرض مكنسة هوميكس كهربائية يدوية بسعر 169 بدلًا من 199.75 ريال.

مكنسة كهربائية 30 لتر للتنظيف الرطب والجاف بسعر 449 بدلًا من 529 ريال.

طاولات طعام ساكو

تعد طاولات الطعام من أهم قطع الأثاث الداخلي والخارجي، وبخاصةً أثاث الحدائق فهي تستخدم لأكثر من غرض منها تناول الطعام، والجلسات الخارجية والكشتات للإستمتاع بالأجواء الخارجية بالمنزل مع أفراد العائلة والأصدقاء، بحيث توفر مقاعد مريحة وأنيقة من حيث التصميم، بالإضافة إلى طاولة كبيرة لتقديم الطعام والضيافة، وبعض أطقم جلوس ساكو تحتوي على مظلة لإضفاء الرفاهية الكاملة وتكفي احتياجات المستخدم.

طاولة طعام للحديقة تكفي عدد 8 أشخاص بسعر 3299 بدلًا من 3999 ريال سعودي.

طقم طاولة طعام يكفي لعدد 6 أشخاص بسعر 4999 بدلًا من 5499 ريال سعودي.

تابعوا معنا أجدد عروض السعودية، وتخفيضات العام الجديد من معارض اكسترا وساكو السعودية، إلى جانب تخفيضات متاجر السعودية الكبرى وما تقدمه من خدمات للعملاء، تابعونا لمعرفة كل ما هو جديد.