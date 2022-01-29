تزيين المنزل في رمضان ديكورات منزلية على الطريقة الرمضانية

هناك العديد من التجهيزات التي يمكن تزيين المنزل في رمضان بها، يمكن أن يتم البدء في تجهيزها لاستقبال الشهر الكريم، حيث تضفي على المنزل مظاهر البهجة والسرور بخلاف زينة رمضان والأنوار التي تملأ جميع الشوارع والميادين، هذه المرحلة في استقبال الشهر الكريم لا تقتصر فقط على تنظيف المنزل والمطبخ فقط، حيث يمكن عمل بعض الديكورات الرمضانية في المنزل، كما ستبهر هذه الديكورات البسيطة ضيوفك في الشهر الكريم، حيث الأهل والأقارب والولائم الرمضانية، تتماشى مع الأجواء والروحانيات الرمضانية، سوف نتناول معكم بعض النماذج لهذه الديكورات البسيطة موضحة بالصور، يمكن أن تساعدك على القيام ببعض الأفكار التي تتناسب مع منزلك.

عمل ركن للصلاة وقراءة القرآن في المنزل من أهم أفكار تزيين المنزل في رمضان

سوف نوضح طريقة عمل ركن للصلاة في المنزل، حيث تعد هذه النقطة من أهم الأفكار التي سوف نتناولها، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، وغلق العديد من المساجد، في حين كان يحرص العديد من الأشخاص على الاعتكاف في المساجد، وأداء بعض السنن في هذا الشخص الكريم، وهي لا تطلب الكثير، تحتاج فقط إلى غرفة أو جزء منها أو ركن في المنزل، ويفضل أن يكون بعيدا عن الحمام والمطبخ، حتى يحتفظ بنظافته، وقومي بوضع سجاجيد للصلاة، ومكتبة أو رف صغير عليه المصاحف والكتب الدينية، وستارة.

تزيين غرفة السفرة في رمضان

تعد هذه الغرفة من أكثر الغرف استخداما في الشهر الكريم، حيث التجمعات العائلية والأسرية على موعد الإفطار والسحور، لذلك ينبغي الاهتمام بها أكثر من غيرها ووضع بعض اللمسات البسيطة لها، يمكنك الاستعانة ببعض الأفكار التالية: