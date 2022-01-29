تفصيص البسلة في الغسالة 30كيلو بسله هتفصصيهم في اقل من 5 دقائق طول عمرنا بنفصصها غلط

الجميع يحب البازلاء ، خاصة في فصل الشتاء ، لذلك تشتري الأمهات البازلاء بكميات كبيرة للتخزين طويل الأجل على مدار السنة ، لأنها رخيصة وطازجة ، إنه موسم الذروة ، حتى تتكاثر ، والطريقة الوحيدة التي نعرفها لتخزين هذا النبات في الثلاجة لذا فهي تدوم لفترة طويلة ويمكن أن تصل إلى عدة سنوات ولكن عندما اشتريناها احتوت على غلاف من الخارج. من الصعب إزالة هذا التقشير للجميع على حدة ، يستغرق الأمر وقتًا طويلاً ، وعندما تشتري الأم بكميات كبيرة ، يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لإزالة كل تلك القشور ، من خلال هذه المقالة سنناقش طريقة سهلة للقيام بذلك ، يمكنك إزالة القشرة من البازلاء دون الكثير من الوقت.

طريقة تفصيص البسلة

تُغطى البازلاء من الخارج بقشر يشبه القصر في حبة الفول. من أجل الحصول على الفاكهة ، يجب التخلص من هذه القشور والتخلص منها بسهولة ، ولكن عند دخولها المنزل بأعداد كبيرة ، ليس من المنطقي إزالة كل هذه القشور واحدة تلو الأخرى ، لذلك من الضروري لاستخدام طريقة أخرى لإزالة كل هذه المقاييس ولا يستغرق الكثير من الوقت.

تعتبر البازلاء من الخضروات اللذيذة التي تضاف لمجموعة متنوعة من الأطعمة لأنها لذيذة وتحتوي على العديد من الفيتامينات والفوائد والمعادن الهامة ، لذلك من خلال هذه الخطوات سوف نناقش كيفية تقشيرها وإزالة الأشياء التي تغطيها الطريق السهل: ثم نأخذ قدر كبير ونضع هذا القدر على النار بحوالي لتر من الماء انتظرنا حتى وصل القدر إلى درجة الغليان وخرج البخار من القدر ، ثم وضعنا الكثير من البازلاء في الماء لمدة دقيقتين فقط بعد ذلك نخرج البازلاء من الماء ونزيل القشرة وسنجد أنها طرية وطرية وإزالتها سهلة وبسيطة بعد ذلك ، يمكن تكرار هذه التجربة بجميع الكميات لدينا ، فمن الممكن حقًا التخلص من قشر أحجية 30 كجم ، وليس ساعة لأن الأمور تصبح أسهل.

تفصيص البسلة في الغسالة