شوف خصومات حتي 55% من Saco على جميع الأجهزة الكهربائية من فيليبس

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أجهزة كهربائية منزلية كبيرة وصغيرة من فيليبس

مكنسة لاسلكية بعصا 2×1 من SPEEDPRO MAX، متوفرة مع أضاءة رائعة LED، متوفرة بلون أحمر، ضمان سنتين، مدة شحن البطارية 5 ساعات، مدة العمل 21 دقيقة متواصلة، مصنعة من البلاستيك والحديد، بسرعة 220-240 فولت، سعر المكنسة 1449.00 ريال سعودي بدلاً من 2409.00 ريال سعودي تقسط 483.00 ريال.

مكنسة كهربائية بكيس الغبار والأتربة بسعة 3 لتر، PowerGo من PHILIPS، سرعة 1800 وات، ضمان سنتين، لون المكنسة أسود × أحمر، بسرعة 1800 وات، بسرعة220-240 فولت، تستخدم لشفط جميع الأغراض، متوفرة بفلتر سوبر كلين، مريحة وسهلة بالاستخدام، سعر المكنسة 269.00 ريال سعودي بدلاً من 361.25 ريال سعودي يقسط 89.66 ريال.