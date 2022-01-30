شوف خصومات حتي 55% من Saco على جميع الأجهزة الكهربائية من فيليبس

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خصومات 55% Saco على جميع الأجهزة الكهربائية
وهي من أضخم الماركات العالمية التي تصنع تشكيلة مختلفة من الأجهزة الكهربائية المعمرة سواء كانت أجهزة منزلية أو أدوات كهربائية مطبخية أحصل على خصم عند شرائكم أي منتج من منتجات فيليبس وتقدم لعملائها خدمة توصيل المشتريات للمنزل بأسعار مناسبة سواء تم الشراء عبر موقعها أو من أحدي متاجرها جددي طبخك وأجهزتك الكهربائية وأستمتعي بالعروض والخصم.
أجهزة كهربائية منزلية كبيرة وصغيرة من فيليبس
- مكنسة لاسلكية بعصا 2×1 من SPEEDPRO MAX، متوفرة مع أضاءة رائعة LED، متوفرة بلون أحمر، ضمان سنتين، مدة شحن البطارية 5 ساعات، مدة العمل 21 دقيقة متواصلة، مصنعة من البلاستيك والحديد، بسرعة 220-240 فولت، سعر المكنسة 1449.00 ريال سعودي بدلاً من 2409.00 ريال سعودي تقسط 483.00 ريال.
- مكنسة كهربائية بكيس الغبار والأتربة بسعة 3 لتر، PowerGo من PHILIPS، سرعة 1800 وات، ضمان سنتين، لون المكنسة أسود × أحمر، بسرعة 1800 وات، بسرعة220-240 فولت، تستخدم لشفط جميع الأغراض، متوفرة بفلتر سوبر كلين، مريحة وسهلة بالاستخدام، سعر المكنسة 269.00 ريال سعودي بدلاً من 361.25 ريال سعودي يقسط 89.66 ريال.
- قلاية هوائية رقمية، متوفرة بلون أسود، نحاسي، جسم القلاية مصنع من البلاستيك القوي، طول السلك 0.8 متر، يطهي جميع الأكلات، سعة المقلاة 1.4 كيلو جرام، بقوة 2200-2225 واط، بسعر 1099.00 ريال سعودي بدلاً من 1569.00 ريال سعودي تقسط بمبلغ 3633.00 ريال.
- قلاية هوائية رقمية، تتحكم أوتوماتك بالوقت والحرارة خلال الطهي، متوفرة ب 5 أوضاع بالحكم، طول الجهاز 41، عرضه، 41 ارتفاعه، 37.5 سم، بقوة 2200 واط، سعة 1.4 كيلو جرام، سعر المقلاة 999.00 ريال سعودي بدلاً من 1620.00 ريال سعودي يقسط 333.00 ريال.
- مكنسة كهربائية POWERPRO، تتحكم بفرشاة ناعمة، تنظيف شامل لجميع الأرضيات، تحتوي على فلتر يلتقط الغبار الناعم بنسبة 99.9%، محرك قوي 2000 واط، تستخدم المكنسة بدون كيس باور برو، بها ثلاث سرعات للتحكم في التنظيف دفعة واحدة، سعة الخزان 1.5 لتر، ضمان سنتان، قابله للغسل، لون المكنسة، أزرق داكن، تتمتع بتقنية باروسيلكون 7، بسعر 529.00 ريال سعودي بدلاً من 635.00 ريال تقسط 176.33 ريال.
- عصارة فواكه، لون أسود، شفرة التقطيع من الفولاذ المقاوم للصدأ، تعمل بسرعة 200 فولت، متاحة بسرعة واحده، جسم العصارة من البلاستيك بولي أستيرين، القوة الكهربائية 700 واط، سعة الأناء 2 لتر، تحضر جميع العصائر الطبيعية، بسعر 479.00 ريال سعودي بدلاً من 635.00 ريال سعودي يقسط 159.66 ريال.
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