زيت القلي المستعمل واستخداماته الرائعه كنز هيكسبك دهب لن تتخيلى كيفية الاستفاده منه

زيت الأكل المستعمل مكسب ليكي هل تقومي برمي زيت الاكل المستعمل بعد الاستخدام مرة أو أكثر؟ وهل تعلمي أنك يمكنك الحصول على مكسب مالي شهري ثابت من زيت الاكل المستعمل؟ إذا كانت لديك الرغبة في الحصول على مكسب وأنت ِ في منزلك فيمكنك متابعة المقال التالي للتعرف على هذا الأمر أكثر.

إياك أن ترمي زيت القلي المستخدم بعد اليوم هتكسب دهب الزيت كنز في البيت وإليك السبب!

الصابون السائل بزيت الأكل المستعمل

استعمال زيت الاكل المستعمل القديم في وصفة الصابون السائل تعتبر وصفة سهلة وموفرة، وتتكون من :

200 جرام من البوتاس. كوب ماء محتوي على عصير ليمونة كاملة. كوب واحد من الصابون السائل. عدد 2 ملعقة من الكربوناتو. عدد 2 ملعقة ملح ليمون. عدد 2 ملعقة سكر. كوب من زيت الاكل المستعمل تصفى جيداً من الشوائب.

طريقة تحضير الصابون السائل بزيت الاكل المستعمل

تأكدي من إحضار وعاء كبير سعته مناسبة للخلط ومتين حتى يتحمل البوتاس، ثم قومي بعمل الخطوات التالية:

ضعي في الوعاء الماء المحتوي على الليمون. ضيفي كمية البوتاس كلها مع التقليب باستمرار بملعقة خشبية. ضيفي الزيت بالتدريج مع التقليب المستمر للخليط السابق. استمري في تقليب الخليط حتى يصبح القوام سميك وثقيل لمدة عشر دقائق. ضعي كوب الصابون السائل واستمري في التقليب. ضيفي كمية الكربوناتو ثم السكر واستمري في التقليب. بعد ذلك ضيفي ملح الليمون، يمكنك إضافة ملح عادي في حالة رغبتك. استمري في تقليب الخليط حتى يصبح قوام الخليط كريمي. احضري لتر ماء مغلي ثم ضعيه بالتدريج مع التقليب على الخليط. يمكن للمكونات السابقة تحضير حوالي 7 لتر من الصابون السائل. يمكنك ترك الخليط وهو متماسك وكريمي وإضافة الماء قبل استخدامه بالكمية المرغوبة و القوام الذي ترغبين في الحصول عليه.

هذه الوصفة يمكنك استخدامها في تنظيف الأطباق، أو تنظيف سطح البوتاجاز، أو تنظيف الدهون المتراكمة على شفاط المطبخ، أو تنظيف السيراميك وهي وصفة تنظيف تمنح الأسطح اللمعان المطلوب.