شوف عروض الشتاء من أكسترا على الإلكترونيات والأجهزة المنزلية حتى 5 فبراير

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عمر شويل - جدة عروض الشتاء من أكسترا على الإلكترونيات والأجهزة المنزلية حتى 5 فبراير - ثقفني
مستمرة عروض الشتاء على الأجهزة الإلكترونية والأجهزة المنزلية من أكسترا بخصومات حصرية تصل إلى 4% على الجوالات الذكية وخصومات تصل 56.92% على أجهزة شاشات التلفزيون وتقدم أيضا عروض بخصم رائع يصل 17.24% على أجهزة اللابتوب مع الحصول على هدية قيمة بقية 99.00 ريال إلى، كما يمكنكم الشراء بالتقسيط المريح، وعند شراء بأكثر من 99 ريال يتم توصيل المشتريات للمنزل مجاناً بداخل وخارج المملكة ويمكن أيضاً أستلامها من أقرب متجر لديكم.
عروض الشتاء من أكسترا على الإلكترونيات والأجهزة المنزلية
- جوال سامسونج جالكسي A12، متوفر بلون أزرق، الجيل الرابع 4G، ذاكرة داخلية 64 جيجا بايت، رامات 4 جيجا، متوفر بشريحتين، الجهاز مقاوم للماء، متوفر ببصمة الأصبع، متوفر خاصيه التعرف على الوجه لفتح الجهاز أوتوماتك، ضمان سنتين من المصنع، متوفر بخصم 4% سعر الجهاز 575.00 ريال بدلاً من 599.00 ريال، يقسط على 36 شهر ويدفع 28.00 ريال.
- أحصل على خصم 3.5% عند شراء آبل آيفون 13 برو ماكس، الجيل الخامس 5G، ذاكرة داخلية 256 جيجا، رام 8 جيجا، صنع في الصين، مقام للماء، متوفر بلون أزرق سبيبرا، يوجد بصمة وجه، لا يتوافر بصمة الأصبع، ضمان سنتين من المصنع، يمكن أستلامها من المعرض، يتوافر التوصيل المنزلي، رسوم التوصيل العادي مجاناً، أما السريع فيتم دفع 20 ريال، ويمكن توصيله للرياض، يشمل 2 هدية مجانية بقيمة 288 ريال، سعر الجهاز 5699.00 ريال، ويقسط على 36 شهر بدفع مبلغ 273.00 ريال.
- عرض خاص بديل، أشتري 1 من أبل أيفون 13 برو ماكس، 5 جي، 256 جيجا، أزرق سييرا و احصل على منتجات مختارة بخصم30%.
- أستمتع بخصم 2.12% عند شراء آبل آيفون 13 برو ماكس، دقة الشاشة 1170 x 2532 ضمان سنتين، لا يتوافر بالجهاز ماسح بصمة الأصبع، مقاوم للماء، متوفر باللون أزرق سييرا، مساحة داخلية 128 جيجا، صنع بالصين، سعر الجهاز 4699.00 ريال، يشمل 2 هدايا مجانية بقيمة 288 ريال، ويقسط 225 ريال على 36 شهر.
- لابتوب آبل ماك بوك بوك أصدار 2020، حجم الشاشة 13 بوصة، عدد منافذ USB 2، متوفر بلون رمادي، متوفر منفذ لسماعة الرأس، صنع بالصين، دقة الكاميرا الأمامية 720p HD، ضمان سنتين، خصم 12.7 ريال، سعر الجهاز 5499.00 ريال بدلاً من 6299.00 ريال وفر 800 ريال، يشمل 1 هداية مجانية بقيمة 99 ريال، إدفع 263 ريال قسط شهري على مدار 36 شهر.
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