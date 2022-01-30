نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت lulu hyper market باسعار مدهشة من هايبر لولو ماركت اون لاين lulu في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت lulu hyper market متاحة لكم باسعار عروض اللولو هايبر ماركت المدهشة والتي ستفاجئكم بخصوماتها بفروع هايبر لولو ماركت اون لاين lulu ، ووالتي تتيح لكل العملاء في المملكة العربية التسوق وشراء كل إحتياجاتهم من مكان واحد، وهذا يشمل الأغذية، والأجهزة الإلكترونية، ومستلزمات الطفل.

عروض لولو هايبر ماركت lulu hyper market باسعار مدهشة من هايبر لولو ماركت اون لاين lulu

عروض لولو الرياض تضم العديد من التخفيضات الكبرى على مختلف المعروضات، ونعرض لكم منها اليوم خصوماتها الجديدة على السلع الغذائية، ولعب الأطفال، والأجهزة الرياضية، ومستلزمات السيارة، والمفروشات، ومستلزمات المطبخ، وهذا حتى يوم 1 يناير 2022 فقط، فسارعوا بالشراء، قبل إنتهاء مدة العرض.

عروض لولو

تقدم عروض لولو جدة أقوى الخصومات في متاجر السعودية كلها، حيث تجدون معها الكثير من مستلزمات المنزل سواء الأجهزة الرياضية، أو مستلزمات السفر، أو ملحقات السيارة، أو لعب الأطفال، لكونها من المعروضات التي يكثر الطلب عليها، حيث تضم الأسعار تخفيضات كبيرة جدًا، نقدمها لكم بكل التفاصيل في التالي.

lulu

خصم حصري على جهاز للسير من تكنو 12 اتش بي techno gear treadmill 12 hp، بسعر مميز من لولو 1899 ريال سعودي بدل من 3899 ريال سعودي.

عرض على جهاز لتمرين عضلات البطن من سبورت تشامبيون sports chapion six pack care ، بسعر مخفض جدًا 229 ريال سعودي بدل من 499 ريال سعودي.

اللولو هايبر ماركت

دعامات متنوعة من إنتاج سبورت تشامبيون sports chapion، بسعر 15 ريال سعودي بدل من 30 ريال سعودي.

لوح وزن 20 كيلو جرام من إنتاج سبورت تشامبيون sports chapion، بسعر 219 ريال سعودي بدل من 449 ريال سعودي.

حلقات خشبية متنوعة من إنتاج سبورت تشامبيون sports chapion، بسعر 149 ريال سعودي بدل من 298 ريال سعودي.

لولو

مستلزمات المنزل من الأدوات المطبخية والمفروشات نالت مكان أيضًا في هايبر لولو السعودية ، حيث تجدون معنا الأكواب، وأواني الطهي، والكؤوس، والمقلايات، والسكاكين، وغيرهم الكثير من الأدوات التي لابد من توافرها في كل منزل، ومتاح خدمة التوصيل للمنزل لضمان وصول المنتجات دون حدوث أي ضرر بها.

عروض لولو الرياض

طقم ترمس حبتين بسعة 1 لتر + 1 لتر من السيف، بسعر 79 ريال سعودي بدل من 179 ريال سعودي.

مج بسعة 450 مل من لوك اند لوك، بسعر 36 ريال سعودي بدل من 82 ريال سعودي.

طقم سكاكين مكون من 4 قطع من ترامونتينا، بسعر 20 ريال سعودي بدل من 36 ريال سعودي.

طقم مقالي مقاس 24 سم + 26 سم من شيف لاين، بسعر 49 ريال سعودي بدل من 99 ريال سعودي.

عروض اللولو

خصم على طقم أواني العشاء مكون من 18 قطعة من بانشبتشه، بسعر 64 ريال سعودي بدل من 129 ريال سعودي.

عرض مميز على صحن فرن زجاجي بشكل مستطيل من بروكام، بسعر 12 ريال سعودي بدل من 19 ريال سعودي.

بانشبتشه فناجيل شاي من الزجاج بعدد 8 قطع، بسعر 18 ريال سعودي بدل من 39 ريال سعودي.

lulu hyper market

الأغذية في لولو ماركت تجدوها متنوعة وبأسعار حصرية، حيث يوجد اللحوم، والأسماك، والدجاج، حيث متاح في الفروع يوميًا أكثر من 70 نوع من الأسماك الطازجة، ليس هذا فقط، بل يوجد كذلك مختلف أنواع الخضراوات والفاكهة الطازجة والنادرة أيضًا، ونترككم فيما يلي مع الأسعار بعد الخصم.

عروض لولو جدة

كيلو لحم بقري مخلي بالعظم بسعر 20.90 ريال سعودي بدل من 26.90 ريال سعودي.

قطع دجاج مشكلة وزن 1 كيلو جرام من التنمية، بسعر 8.45 ريال سعودي بدل من 13.15 ريال سعودي.

كيلو لحم عجل مخلي بدون العظم بسعر 44.90 ريال سعودي بدل من 59.90 ريال سعودي.

كيلو لحم بقري باكستاني بالعظم بسعر 24.90 ريال سعودي بدل من 32.90 ريال سعودي.

عرضنا اليوم جديد تخفيضات لولو هايبر ماركت السعودية، والتي ضمت العديد من المنتجات الغذائية، وكافة مستلزمات المنزل من الأجهزة والمفروشات، بجانب لعب الأطفال ومستلزمات السفر، وبهذا تجدون كل ما ترغبون به في مكان واحد وبسعر مخفض، وتابعونا للمزيد من الخصومات في الأيام المقبلة.