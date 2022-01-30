نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية.. سعر الذهب اليوم يسجل انخفاض جديد بعد اخر تحديث للأسعار 27 جمادى الآخرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اشتد البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن سعر الذهب اليوم في السعودية، حيث تراجعت الأسعار أمس السبت 29 يناير/كانون الثاني 2022، بالتزامن مع موعد العطلة العالمية في أسواق المعدن النفيس، مما جعل الكثيرون يتسائلون عن الاسعار الجديدة، هذا وسنقدم لكم في السطور القادمة هذة الاسعار.

سعر الذهب اليوم في السعودية

سجل سعر الذهب اليوم في السعودية من عيار 24 خلال التعاملات الصباحية لأمس السبت حوالي 215.77 ريال (57.51 دولار) للجرام الواحد، فيما بلغ سعر الجرام من عيار 21 في السعودية اليوم حوالي 188.81 ريال (50.32 دولار)، في نفس الوقت الذي انخفض فيه سعر الجرام من الذهب عيار 18 في المملكة، إلى 161.83 ريال (43.13 دولار)، كما سجل سعر الذهب اليوم في السعودية من النوع الاقتصادي تراجع ملحوظ، حيث بلغ سعر الجرام من الذهب عيار 14 إلى قرابة 125.87 ريال (33.55 دولار).

أما عن سعر الأوقية والجنيه الذهب في المملكة العربية السعودية، فقد سجل سعر أوقية الذهب خلال التعاملات المبكرة أمس السبت، وقبل العطلة الرسمية لمحلات الصاغة نحو 6711 ريالا (1789 دولارًا)، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب في مستهل التعاملات الأخيرة في محلات الصاغة في السعودية، نحو 1510 ريالا (402.59 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

وعلى صعيد أخر سجل سعر الذهب عالميا أسوأ أسبوع له منذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث انخفض السعر إلى أدنى مستوى له في 6 أسابيع مع صعود ملحوظ في سعر الدولار، وذلك وسط توقعات كبيرة من (البنك المركزي الأمريكي) زيادة أسعار الفائدة في مارس/أذار المقبل، وعليه فقد نزل سعر الذهب في معاملاته الفورية اليوم 0.6% إلى 1785.10 دولار للأوقية، كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1784.40 دولار.

ومن الجدير بالذكر أنه قد زادت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين في وقت لاحق من الأسبوع الماضي، وخاصة بعد زيادة التوترات حول أوكرانيا وروسيا، مما أدى إلى زيادة التقلبات في الأسواق و زيادة الاهتمام بشكل ملحوظ بالمعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا للكثير من المستثمرين، حيث انخفضت اسعار الذهب بقيمة 4% منذ ذلك الوقت، وخاصة بعد أن أعاد المجلس الاحتياطي التأكيد على الخطة المتبعة لإنهاء مشترياته من السندات أثناء وقت الجائحة، كما أشار إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة في مارس المقبل.