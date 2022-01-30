شوف عروض وخصومات أسواق عبدالله العثيم بالسعودية اليوم

أسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية تعد من أكبر المراكز التسويقية والأكثر مبيعاً وانتشاراً على الإطلاق، ويتميز بجودة منتجاتها حيث يتوافر بها كل ما هو ضروري للبيت والأسرة، وتتمتع دائما بعروض وخصومات تصل في الكثير من الوقت ل60 ٪، ويوجد لها العديد من الفروع في جميع أنحاء السعودية.

عروض أسواق العثيم على المنتجات الغذائية:

متواجد بداخل العرض الأسبوعي أرز أبوكأس مزة بسمتي الكيس (10كجم)، لعمل الكبسة والماندي السعودي بارز عالي الجودة وطويل الحبة، السعر قبل العرض كان 83.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 59.95 ريال سعودي.

متوفر أيضاً دجاج ساديا مجمد الكرتون متواجد بها (10×1000جم)، تتميز منتجات ساديا بجودتها العالية ومضمونة للغاية السعر كان قبل العرض 148 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 128.95 ريال سعودي.

متاح الأن عرض على سكر الأسرة ناعم الكيس (10 كجم)، السعر قبل العرض للكيس كان 34.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 24.95 ريال سعودي.

متواجد بالعرض الأسبوعي زيت نور دوار الشمس (2×1.5 لتر+500 مل هدية مجانية) السعر قبل العرض للربطة 48.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 35.95 ريال سعودي.

متاح بالعرض جبن نادك كاسات كريم/شيدر (2×500جم) يوجد عليها خصم يصل ل 17٪، حيث أن السعر قبل العرض كان 23.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 19.95 ريال سعودي.

وفر مع عرض التوفير 33٪ ولفتره محدودة على تونه تريفا خفيف 170 جم، إشتري 3 حبات بسعر واحدة حيث أن السعر قبل العرض 14.85 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 9.95 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم على المنظفات :

يتواجد بداخل العرض الأسبوعي العديد من المنظفات التي تتمتع بخصومات هائلة والتي من بينها ما يلي:-