شوف العثيم العروض الأسبوعية تخفيضات خاصة 50 % من العثيم لكل العملاء

عروض أسواق عبد الله العثيم بالمملكة العربية السعودية لكل العملاء توفر لهم أفضل وأقوى العروض والتخفيضات التي تطرح على كل ما تهم عملاء العثيم من داخل وخارج المملكة، كثرت منتجات التي عليها عروض في كل فروع العثيم فيوجد عروض متجددة على منتجات اللحوم والدواجن والأسماك وكافة المنتجات الغذائية، ومنتجات العناية بالبشرة والجسم ويوجد أيضاً عروض على الأجهزة الكهربائية للمنازل والمكاتب فكل ما يلزمك ستجده لدى العثيم مول سنتعرف معكم على أفضل تلك العروض التي تقدم من داخل المول.

عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات خاصة

سنبدأ معكم بعروض مأكولات توفير 30% على السعر الأصلي، عروض على سكر الأسرة الناعم وزن 10 كيلو جرام بسعر 24 ريال سعودي تخفيض 29%، لكل عميل كيس واحد داخل العرض. كيس أرز مزة مندي بسمتي تخفيض على سعر الأصلي 30%، كيس أرز بسمتي وزن 10 كيلو جرام بسعر 59 ريال سعودي لكل عميل داخل العرض يمكن أن يشتري 2 كيس أرز العرض حتى نفاذ الكمية. دجاج ساديا مجمد عبوة تحتوي على 10 دجاجات وزن الواحدة كيلو جرام، مناسبة جدا الحشوات والشوي أو صواني في الفرن سعرها منخفض جدا بالنسبة للعدد بتوفير 15%، متوفرة بسعر 128 ريال سعودي الكرتونة بعدد 10 دجاجات، العدد مفتوح للشراء داخل العرض. تايد المركز الأصلي للغسيل وزن 7 كيلو جرام بتوفير 50%، الكيس بسعر 51 ريال سعودي، الكمية مفتوحة للشراء داخل العرض ومتوفر حتى نفاذ الكمية.

عروض عثيم على أجهزة كهربائية للمطبخ