نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف العثيم العروض الأسبوعية تخفيضات خاصة 50 % من العثيم لكل العملاء في المقال التالي
عمر شويل - جدة العثيم العروض الأسبوعية تخفيضات خاصة 50 % من العثيم لكل العملاء - ثقفني
عروض أسواق عبد الله العثيم بالمملكة العربية السعودية لكل العملاء توفر لهم أفضل وأقوى العروض والتخفيضات التي تطرح على كل ما تهم عملاء العثيم من داخل وخارج المملكة، كثرت منتجات التي عليها عروض في كل فروع العثيم فيوجد عروض متجددة على منتجات اللحوم والدواجن والأسماك وكافة المنتجات الغذائية، ومنتجات العناية بالبشرة والجسم ويوجد أيضاً عروض على الأجهزة الكهربائية للمنازل والمكاتب فكل ما يلزمك ستجده لدى العثيم مول سنتعرف معكم على أفضل تلك العروض التي تقدم من داخل المول.
عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات خاصة
- سنبدأ معكم بعروض مأكولات توفير 30% على السعر الأصلي، عروض على سكر الأسرة الناعم وزن 10 كيلو جرام بسعر 24 ريال سعودي تخفيض 29%، لكل عميل كيس واحد داخل العرض.
- كيس أرز مزة مندي بسمتي تخفيض على سعر الأصلي 30%، كيس أرز بسمتي وزن 10 كيلو جرام بسعر 59 ريال سعودي لكل عميل داخل العرض يمكن أن يشتري 2 كيس أرز العرض حتى نفاذ الكمية.
- دجاج ساديا مجمد عبوة تحتوي على 10 دجاجات وزن الواحدة كيلو جرام، مناسبة جدا الحشوات والشوي أو صواني في الفرن سعرها منخفض جدا بالنسبة للعدد بتوفير 15%، متوفرة بسعر 128 ريال سعودي الكرتونة بعدد 10 دجاجات، العدد مفتوح للشراء داخل العرض.
- تايد المركز الأصلي للغسيل وزن 7 كيلو جرام بتوفير 50%، الكيس بسعر 51 ريال سعودي، الكمية مفتوحة للشراء داخل العرض ومتوفر حتى نفاذ الكمية.
عروض عثيم على أجهزة كهربائية للمطبخ
- صانع طعام كينود عدد 8 قطع به كل مستلزمات من تقطيع وفرم وخلط وبشر، بسعر 219 ريال سعودي، به كل ما تحتاج إليه ربة منزل من أدوات سريعة لتجهيز طعام.
- قلاية السيف الصحية بسعة 9 لتر، قلاية مميزة قليلة الاستهلاك المنخفض للكهرباء تناسب كل الأطعمة لا تأخذ وقت كبير في قلي الطعام من دون زيت، الفلاحية الصحية بسعر 369 ريال سعودي.
- خبازة الخبز والمعجنات الكهربائية سيف، خبازة منزلية من دون فرن ستتمكني من تحضير اشهى مخبوزات، توجد لدى العثيم في عروضه بسعر 199 ريال سعودي.
- محضر القهوة اسبرسو ماركة سيف أيضا، جهاز رائع بسعر منخفض حضري اسبرسو لضيوفك في أقل من دقيقة واستمتعي بفخامة المنتج، محضر القهوة سيف بسعر 299 ريال سعودي.
- غلاية الشاي والمشروبات الساخنة جيباس الكهربائية ماركة عالية الجودة تعيش لسنين طويلة، لا غنى عنها في كل مطبخ في عروض العثيم بسعر 55 ريال سعودي.
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