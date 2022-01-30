شوف العروض الأسبوعية بأسواق العثيم بالسعودية خصومات تصل ل 60٪ على جميع المنتجات

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عمر شويل - جدة العروض الأسبوعية بأسواق العثيم بالسعودية خصومات تصل ل 60٪ على جميع المنتجات - ثقفني
أسواق عبدالله العثيم في المملكة العربية السعودية يوجد به كل مستلزمات البيت والأسرة من سلع ومنتجات غذائية، وأجهزة كهربائية، ومنتجات للنظافة، وللعناية الشخصية، وأدوات المطبخ، وكثير من المنتجات الأخري، وتتسم بالجودة وتتمتع بعروض وخصومات هائلة بأستمرار كل هذا من أجل إرضاء جميع العملاء.
عروض أسواق العثيم على الاجهزة الذكية:
متواجد بداخل العرض الأسبوعي العديد من الشاشات الذكية والهواتف المحمول بكل الماركات المتواجده بالأسواق ومن بينها ما يلي:-
- شاشة امبيكس سمارت متوفرة 40 بوصة عاليه الجودة والوضوح، HD، السعر بداخل العرض الأسبوعي 849 ريال سعودي.
- متواجد بداخل العرض الأسبوعي ايضاً شاشة امبيكس ال اي دي سمارت 42 بوصة، السعر بداخل العرض الأسبوعي 869 ريال سعودي.
- متوفر بالعرض لهذا الأسبوع شاشة سهم اب اي دي سمارت متوفرة 58 بوصة، عالية الوضوج والجودة، السعر بداخل العرض 1499 ريال سعودي.
- متاح الأن جوال سامسونج أي 22، 5G، السعر بداخل العرض 749 ريال سعودي.
- متوفر بالعرض جوال تابلت برافا تي 8، 32 جيجا، السعر بداخل العرض 399 ريال سعودي.
- جوال اي تيل بي 651، سعة 32 جيجا، السعر في العرض لهذا الأسبوع 375 ريال سعودي.
عروض أسواق العثيم على الاجهزة الكهربائية الضرورية للمطبخ :
متواجد بالعرض الأسبوعي لأسواق العثيم العديد من الأجهزة الكهربائية التي لا غنى عنها بداخل كل مطبخ وتتمتع بخصومات هائلة والتي من بينها ما يلي:-
- صانع طعام كينوود متعدد الإستخدام فهو كبة وخلاط ومفرمة، السعر بداخل العرض الأسبوعي 219 ريال سعودي.
- متواجد بالعرض ايضاً وبسعر مناسب ميكرويف كيون، سعة 20 لتر، السعر بداخل العرض 189 ريال سعودي.
- متوفر بداخل العرض ايضاً قلاية صحية مقدمة من شركة السيف، سعة 9 لتر،لقبي البطاطس بطريقة صحية، السعر لها بداخل العرض اليوم 369 ريال سعودي.
- متاح الأن قدر ضغط كهربائي مقدم من شركة السيف، سعته 8 لتر، السعر في العرض يصل ل 315 ريال سعودي.
- يوجد أيضاً صانع طعام جيباس 4*1، متعدد الأستخدامات لا غنى عنه بداخل المطبخ فهو يعتبر خلاط وكبة ومفرمة، السعر بداخل العرض 135 ريال سعودي.
- غلاية شاي كهربائية مقدم من شركة جيباس، لعمل المشروبات الساخنة في بضع دقائق، السعر له داخل العرض لهذا الأسبوع 55 ريال سعودي.
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