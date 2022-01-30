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عمر شويل - جدة أسهل طريقة لعمل الكاتشب في البيت ولا أروع - ثقفني
الكاتشب المعد في المنزل المحبب لدى الأطفال و الكبار ، وكثيرا ما يحفز الأطفال علي تناول الطعام ، ولكن للكاتشب الجاهز أو العبوات المختلفة للكاتشب له الكثير من الأضرار بالإضافة إلي المواد الحافظة المضافة له ،فهو لا غنى عنه في أي مطبخ نستخدمه مع الكثير من الأكلات وأيضا نقدمه كثيرا لأطفالنا مع الوجبات الخفيفة و المقرمشات المختلفة و البطاطس لذلك علينا الحرص علي تقديم كل ماهو صحي لعائلتنا وأولادنا لتجنب تركم أي سموم في الجسم.
أضرار الكاتشب
- المكون الأساسي في صنع الكاتشب هو معجون الطماطم ، ولكن الكاتشب المعد في المصانع يستخدم له الكثير من مكسبات الطعم والألوان الصناعية، وبالتالي يستخدم فيه معجون طماطم ليس طبيعي بالكامل وبالتالي يؤدي ذلك إلي أضرار كبيرة في أجسادنا علي المدي البعيد.
- يحتوي الكاتسب الجاهز علي كمية كبيرة من السكر الصناعي وزيت الفركتوز الأرخص بالطبع،وهو ما يزيد نسبة الكوليسترول في الدم مما يزيد أمراض السكري والقلب.
- يحتوي الكاتشب المعد خارج المنزل علي نسبة عالية جدا من الصوديوم المعروف بأضراره الكبيرة وإنه عامل أساسي في انحباس البول وتكون الكثير من السموم في الجسم .
طريقة عمل الكاتشب الصحية في المنزل
المكونات:
- كوب كبير عصير طماطم سميك معصور بدون إضافة ماء.
- عدد 2 ملعقة صغيرة نشا.
- ثلاث ملاعق كبيرة من سكر.
- ملعقة كبيرة ملح.
- عدد 2 ملعقة كبيرة خل.
- نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة.
- رشة فلفل أسود.
طريقة التحضير:
- قي إناء متوسط علي النار ضعي عصير الطماطم الكثيف ومعه النشا والتقليب جيدا وانتظري حتى يصل للغليان لمدة خمس دقائق.
- ابدئي بإضافة جميع المكونات السكر والخل والملح و الفلفل و الثوم البودرة ، ونتركها لخمس دقائق أخري علي النار.
- بعد ذلك نقوم برفعها من على النار ونترك الكاتشب اللذيذ ليبرد ثم نضعه في زجاجة مخصصة للكاتشبأو برطمان ويحفظ في الثلاجة.
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