أسهل طريقة لعمل الكاتشب في البيت ولا أروع

الكاتشب المعد في المنزل المحبب لدى الأطفال و الكبار ، وكثيرا ما يحفز الأطفال علي تناول الطعام ، ولكن للكاتشب الجاهز أو العبوات المختلفة للكاتشب له الكثير من الأضرار بالإضافة إلي المواد الحافظة المضافة له ،فهو لا غنى عنه في أي مطبخ نستخدمه مع الكثير من الأكلات وأيضا نقدمه كثيرا لأطفالنا مع الوجبات الخفيفة و المقرمشات المختلفة و البطاطس لذلك علينا الحرص علي تقديم كل ماهو صحي لعائلتنا وأولادنا لتجنب تركم أي سموم في الجسم.