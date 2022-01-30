تنظيف الطاسة المحروقة من الدهون والزيوت الملتصقة تماما.. بهذه الطريقة ستعود لامعة كالمرآة

تنظيف الطاسة المحروقة من الدهون والزيوت الملتصقة، يعتبر تنظيف الطاسة من أصعب الأشياء عند الجميع، ويوجد من يتركها متسخة لصعوبة تنظيفها، وهناك من يقوم بالبحث عن وصفات لتنظيف الطاسة بطريقة سريعة وسهله، معنا نقدم لكم أكثر من وصفة لتنظيف الطاسة بطريقه سهلة وغير متعبة تماما.

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طريقة تنظيف الطاسة

هناك الكثير من الوصفات السهلة لتنظيف الطاسة ومن هذه الوصفات فيما يلي.

المكونات المطلوبة

عصير ليمون، لتر ونصف ماء.

ملعقة ونصف كركديه ناشف.

ملعقة ونصف ملح ليمون.

طريقة تحضير الخلطة لتنظيف الطاسة

نضع الكركديه وملح الطعام مع الماء وترفع على النار حتي الغليان، ثم نقوم بوضع الطاسة بها وتترك تغلي لمده ربع ساعة على الأقل ونرفع الطاسة ونضعها مرة أخرى وتترك تغلي مرة أخرى لمدة عشر دقائق. ثم نقوم بطفي النار وتترك الطاسة في الماء لمدة ساعه ثم نقوم بغسلها بسلك المواعين وصابون المخصص للمواعين، ستلاحظ نظافة الطاسة بشكل غير متوقع.

الطريقة الثانية لتنظيف الطاسة

المكونات المطلوبة

ثلاث ملاعق كربونات الصوديوم.

ثلاث ملاعق من ملح اليمون.

لتر ونصف ماء.

كوب صغير من صابون المخصص للمواعين.

طريقة تجهير الخلطة لتنظيف الطاسة