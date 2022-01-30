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عمر شويل - جدة تنظيف الطاسة المحروقة من الدهون والزيوت الملتصقة تماما.. بهذه الطريقة ستعود لامعة كالمرآة - ثقفني
تنظيف الطاسة المحروقة من الدهون والزيوت الملتصقة، يعتبر تنظيف الطاسة من أصعب الأشياء عند الجميع، ويوجد من يتركها متسخة لصعوبة تنظيفها، وهناك من يقوم بالبحث عن وصفات لتنظيف الطاسة بطريقة سريعة وسهله، معنا نقدم لكم أكثر من وصفة لتنظيف الطاسة بطريقه سهلة وغير متعبة تماما.
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طريقة تنظيف الطاسة
هناك الكثير من الوصفات السهلة لتنظيف الطاسة ومن هذه الوصفات فيما يلي.
المكونات المطلوبة
- عصير ليمون، لتر ونصف ماء.
- ملعقة ونصف كركديه ناشف.
- ملعقة ونصف ملح ليمون.
طريقة تحضير الخلطة لتنظيف الطاسة
- نضع الكركديه وملح الطعام مع الماء وترفع على النار حتي الغليان، ثم نقوم بوضع الطاسة بها وتترك تغلي لمده ربع ساعة على الأقل ونرفع الطاسة ونضعها مرة أخرى وتترك تغلي مرة أخرى لمدة عشر دقائق.
- ثم نقوم بطفي النار وتترك الطاسة في الماء لمدة ساعه ثم نقوم بغسلها بسلك المواعين وصابون المخصص للمواعين، ستلاحظ نظافة الطاسة بشكل غير متوقع.
الطريقة الثانية لتنظيف الطاسة
المكونات المطلوبة
- ثلاث ملاعق كربونات الصوديوم.
- ثلاث ملاعق من ملح اليمون.
- لتر ونصف ماء.
- كوب صغير من صابون المخصص للمواعين.
طريقة تجهير الخلطة لتنظيف الطاسة
- نقوم بوضع الماء في إناء على النار ثم نقوم بوضع ملح الليمون و كربونات الصوديوم وصابون المواعين بها وتترك حتي الغليان ثم نقوم بوضع الطاسة بها ونتركها تغلي لمدة ربع ساعة.
- ثم نقوم بإطفاء النار ونتركها لمدة ساعة ونصف بالماء، وبعد ذلك نقوم باستخدام السكينة لانتزاع الدهون الموجودة في الطاسة ستلاحظ سهولة فائقة في إزالة الدهون الموجودة في الطاسة.
- ثم نقوم بغسل الطاسة بسلكة المواعين ومسحوق الخاص بالمواعين، سترا أن الطاسة أصبحت نظيفة تماماً، ستلاحظ نظافة الطاسة بطريقة سهلة وسريعة وبدون تعب، نتمنى نكون قد افدناكم بهذه الوصفات.
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