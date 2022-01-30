شوف أسعار عروض العثيم مول القوية تخفيضات تنافسية بمعارض العثيم

أسعار عروض العثيم مول القوية، تخفيضات تنافسية طرحتها معارض العثيم في المملكة العربية السعودية وخارجها من باقي المعارض فمن بداية شهر يناير زادت العروض في كل الأقسام بسبب زيادة الإقبال والشراء على منتجات التي تعرض في مول العثيم، ليجدد ويحدث العثيم من عروضه ليظل في قمة المنافسة لإرضاء كل عملاء وتنفيذ كل متطلباتهم للحصول على منتجات بكافة أنواعها بأسعار مخفضة، كما تتوفر العروض على منتجات أكثر جودة من كبرى شركات سواء تخفيضات على المأكولات بكافة أنواعها والأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية واحتياجاتك الشخصية والملابس الشتوية ومتسلزمات الأطفال، وسنوضح لكم كافة الخصومات والعروض بالأسعار الجديدة المنتجات التي عليها إقبال كبير من عملاء العثيم فتابعوا معنا.

أسعار عروض العثيم مول القوية

عروض قوية متجددة على أسعار منتجات غذائية والمأكولات تبدأ من 30% لتصل إلى 50% وأكثر متوفرة في مجلات العثيم الأسبوعية تتضمن العروض التالية.

عروض على سعر دجاج ساديا كرتونة واحدة بها 10 دجاجات وزن دجاجة 1000 جرام، كمية مفتوحة للعملاء سعر كرتونة بعد تخفيض 128 ريال سعودي. أسعار عروض اللحوم في العثيم، كيلو لحم عجل بلدي من دون عظم بسعر 49 ريال سعودي الكمية مفتوحة للشراء لكل عملاء بتلك السعر لحوم العثيم مميزة ليس لها منافس في الطعم والتسوية. سعر لحم عجل بلدي بالعظم بالعثيم الكيلو بسعر 40 ريال سعودي لحم بلدي طازج ممتاز، مناسب للشوي وعمل أشهى مأكولات.

أسعار البطاطين بالعثيم في عروض أسبوعية

بطانية مور ونو بحجم 200 * 240 سم، كبيرة الحجم وزن 3 كيلو جرام عالية التدفئة بكافة الأشكال والألوان بطانية حفر بسعر 79 ريال سعودي.

بطانية كريستال حجم 220*240 سم، وزن 6 كيلو جرام بألوان رائعة بطانية حفر على الوجهين بسعر 125 ريال سعودي.

بطانية بولر بحجم 220*240 سم، وزن كيلو جرام بألوان كثيرة اختار ما يناسبك، بسعر 26 ريال سعودي في العثيم مول.

بطانية سيلكي فانيل للحبة بسعر 39 ريال سعودي وزن كيلو ونصف جرام، وأخرى بسعر 29 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم يا بلاش

قدر ضغط السيف سعة القدر 15 لتر قوي سريع التسوية، سعر الحبة بالعثيم 125 ريال سعودي سارع بالشراء قبل نفاذ الكمية.

قد ضغط السيف من الجرانيت باللون البني، حبة قدر ضغط بسعة 7 لتر بسعر 99 ريال سعودي، قدر ضغط سيف جرانيت سعة 9 لتر بسعر 119 ريال سعودي.