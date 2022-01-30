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عمر شويل - جدة طريقة تبييض المخدات من الاصفرار و خطوات التنظيف فى جميع أنواع الغسالات أو حتي يدويا - ثقفني
تعاني كل سيدة من مشكلة اصفرار المخدات، ويكون السبب في هذا الاصفرار على الأغلب هو العرق بعد أن جف عليها، فتتحول المهمة من لونها الأبيض الناصع إلى الأصفر المزعج، كما أنها تحاول بطرق عديدة للتخلص من تلك المشكلة، كما يجب غسل المخدرات كل أربعة أشهر على الأقل حتى لا تتراكم الاتساخات عليها، وإن كنتي ممن يعانون من هذه المشكلة تابعي مقالتنا لمعرفة كيفية تنظيف المخدرات وإرجاعها بيضاء مرة أخرى.
تنظيف المخدات
الغسالة الأتوماتيك
- هذه الطريقة مناسبة للمخدات الصغيرة الذي نستطيع وضعها في الغسالة الأتوماتيك، فبعد أن ندخلها فيها نقوم بتعيين برنامجها على الماء الساخن، وستقوم الغسالة بغسلها جيداً وإرجاعها كما كانت.
الغسالة العادية
- نقوم بنزع كيس المخدة إذا كانت من ذلك النوع الذي يزال أكياسه.
- نقوم بوضع ماء ساخن في الغسالة، ثم نضع كوب من مسحوق الغسيل الذي تفضلينه مع كوب من الكلوركس.
- شغلي الغسالة واضبطيها على عشر دقائق ثم ضعي بعد ذلك أكياس المخدات ولنتيجة أفضل لا تزيدي عدد المخدات عن اثنتين أثناء غسلهما.
- بعد ذلك نقوم بتنزيل الماء المتسخ وإعادة ملئ الغسالة بالماء الساخن مرة أخرى ثم نقلب وجه كيس المخدة على الجانب الآخر ونضع نفس كمية المسحوق والكلور ونشغل الغسالة ثانية.
- نقوم بشطفهم وعصرهم ونتركهم ليجفوا وستري النتيجة.
تبييض المخدات
- تعد هذه الطريقة هي الأنسب إذا كانت المخدات كبيرة أو لا نستطيع إخراج الكيس عن الحشوة:
- نقوم بجلب إناء كبير ووضع ماء ساخن فيه ثم نضع أربع ملاعق من البيكنج صودا ثم نصف كوب من الكلوركس و
- ضعي المخدة في هذا الماء لمدة ثلاثين دقيقة.
- نقوم بعدها بفركها جيدا للتخلص من الاصفرار.
- كل امرأة تعاني من مشكلة اصفرار أكياس الوسائد وسبب هذا الاصفرار في الغالب بسبب العرق بعد التجفيف لذلك تغيرت المهمة من الأبيض الفاتح إلى الأصفر المزعج كما أنها تحاول التخلص من هذه المشكلة بعدة طرق الأدوية يجب تنظيفها كل أربعة أشهر على الأقل حتى لا تتراكم الأوساخ عليها وإذا كنت تواجه هذه المشكلة فاتبع مقالتنا لتتعلم كيفية تنظيف دوائك وتبييضه مرة أخرى.
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