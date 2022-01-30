طريقة تبييض المخدات من الاصفرار و خطوات التنظيف فى جميع أنواع الغسالات أو حتي يدويا

تعاني كل سيدة من مشكلة اصفرار المخدات، ويكون السبب في هذا الاصفرار على الأغلب هو العرق بعد أن جف عليها، فتتحول المهمة من لونها الأبيض الناصع إلى الأصفر المزعج، كما أنها تحاول بطرق عديدة للتخلص من تلك المشكلة، كما يجب غسل المخدرات كل أربعة أشهر على الأقل حتى لا تتراكم الاتساخات عليها، وإن كنتي ممن يعانون من هذه المشكلة تابعي مقالتنا لمعرفة كيفية تنظيف المخدرات وإرجاعها بيضاء مرة أخرى.

تنظيف المخدات

الغسالة الأتوماتيك

هذه الطريقة مناسبة للمخدات الصغيرة الذي نستطيع وضعها في الغسالة الأتوماتيك، فبعد أن ندخلها فيها نقوم بتعيين برنامجها على الماء الساخن، وستقوم الغسالة بغسلها جيداً وإرجاعها كما كانت.

الغسالة العادية

نقوم بنزع كيس المخدة إذا كانت من ذلك النوع الذي يزال أكياسه.

نقوم بوضع ماء ساخن في الغسالة، ثم نضع كوب من مسحوق الغسيل الذي تفضلينه مع كوب من الكلوركس.

شغلي الغسالة واضبطيها على عشر دقائق ثم ضعي بعد ذلك أكياس المخدات ولنتيجة أفضل لا تزيدي عدد المخدات عن اثنتين أثناء غسلهما.

بعد ذلك نقوم بتنزيل الماء المتسخ وإعادة ملئ الغسالة بالماء الساخن مرة أخرى ثم نقلب وجه كيس المخدة على الجانب الآخر ونضع نفس كمية المسحوق والكلور ونشغل الغسالة ثانية.

نقوم بشطفهم وعصرهم ونتركهم ليجفوا وستري النتيجة.

تبييض المخدات