شوف X سايت السعودية تجربة مميزة في شراء الإلكترونيات بأقل سعر

يهتم X سايت بالإلكترونيات بشكل خاص وبالأجهزة الكهربائية المنزلية المختلفة بشكل عام، وفي مجلة العروض الجديدة والصالحة حتى سبعة أيام من الآن يعدكم بتجربة مميزة في شراء الإلكترونيات مع ضمان أقل سعر للشراء، لذلك دعونا نعرض لكم مجموعة من المنتجات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية المقدمة داخل هذا العرض الهام.

X سايت والإلكترونيات

الإلكترونيات في عصرنا الحديث أصبحت من أهم الأشياء في حياتنا ولا يوجد أي فرد مهما كان عمره لا يملك هاتف ذكي، كما لا توجد وظيفة لا تتطلب العمل على جهاز لاب توب.

وفي مقال سابق حدثناكم عن الفرق في الاستخدامات بين اللابتوب وأجهزة التابلت، وبالتحديد عقدنا تلك المقارنة مع I Pad Pro يمكنكم الرجوع لتلك المقالة إن كنتم مترددين في الشراء وتريدون جهاز واحد فقط.

بالتأكيد سيساعدكم المقال على تحديد الجهاز الأفضل لكم وفقًا لطبيعة عمل كل منكم.

وإذا وقع اختياركم على شراء لاب توب فإليكم بعض العروض المقدمة من X سايت على ثلاثة من أبرز أجهزة ماك.

يقدم لكم X سايت بشكل حصري جهاز MacBook Air بسعر 5699 ريال سعودي بدلًا من 5899 وقد أطلق عليه لقب وحش بثوب فراشة.

وجهاز آخر من ماك بسعر 4589 ريال بدلًا من 4879.

وسعر MacBook Pro بسعر 6899 ريال سعودي بدلًا من 7249 ريال.

تتفاوت أسعار الأجهزة وفقًا لمواصفاتها وإمكانياتها التي يمكنكم الاطلاع عليها داخل المتجر لتحديد المناسب من بينها.

الأجهزة الكهربائية والشتاء